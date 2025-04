A relação entre Trump e os magnatas da tecnologia está mostrando rachaduras em meio às consequências das tarifas?

O mercado de ações dos EUA sofreu uma queda sem precedentes nos dias seguintes ao anúncio do presidente Donald Trump sobre tarifas globais abrangentes, com perdas superiores ao valor total de todas as ações americanas em 1990.

O setor de tecnologia, um pilar da economia americana, foi o mais atingido por essa turbulência, com grandes empresas como Apple e Nvidia registrando quedas de dois dígitos em seus preços de ações.

A Apple, avaliada em mais de US$ 3 trilhões antes das tarifas, viu suas ações despencarem mais de 9% imediatamente após o anúncio, enquanto a Nvidia, líder na fabricação de chips de IA, caiu cerca de 6%.

O caos no mercado também forçou startups valiosas como Klarna e StubHub a adiarem suas ofertas públicas iniciais previstas, sinalizando uma retirada mais ampla do risco em meio à incerteza econômica.

Até mesmo a Nintendo adiou as pré-vendas do tão aguardado Switch 2, uma medida atribuída à turbulência do mercado causada pelas tarifas.

A Apple, emblemática da dependência da indústria de eletrônicos de consumo em cadeias de suprimentos globais, enfrenta desafios significativos.

Os componentes do iPhone provêm de dezenas de países, muitos dos quais coincidem com nações alvo das tarifas de Trump, incluindo China, Índia e Vietname.

Apesar dos esforços para transferir a produção para a Índia, a transição não ocorreu com rapidez suficiente para compensar o impacto.

A Nvidia, apesar de uma isenção temporária para alguns semicondutores, permanece vulnerável devido à sua dependência de centros de manufatura asiáticos como Taiwan, onde a maioria dos chips avançados são produzidos.

A exceção para semicondutores feita pela Casa Branca é considerada insuficiente por observadores do setor, com a Wired relatando que os custos da infraestrutura de IA, um setor liderado pelos EUA, podem aumentar acentuadamente devido a restrições de importação e interrupções na cadeia de suprimentos.

Tesla e Musk enfrentam dois contratempos.

A Tesla, outra gigante da tecnologia intimamente ligada à influência de Elon Musk, também viu suas ações caírem dois dígitos, agravando as pressões existentes.

A empresa depende fortemente da China tanto para a fabricação quanto para as vendas, áreas agora afetadas pela tarifa de 34% imposta por Trump sobre produtos chineses.

A recente ruptura pública de Musk com Trump, defendendo um acordo de “zero tarifas” com a União Europeia, provocou uma forte reprimenda do ministro da Economia alemão cessante, que chamou os modelos econômicos de Trump de “ridículos” e a posição de Musk de “um sinal de fraqueza”.

Essa divergência ocorre em meio aos fracos números de entregas do primeiro trimestre da Tesla, divulgados na quarta-feira, e a uma derrota política em Wisconsin, onde o apoio de US$ 20 milhões de Musk a um candidato conservador à Suprema Corte não garantiu a vitória.

Esses contratempos alimentaram especulações sobre a posição de Musk em relação a Trump.

A tensão aumentou quando Trump e o vice-presidente JD Vance sugeriram que Musk deixaria seu cargo na Casa Branca, possivelmente até o final de maio, dado seu status de “funcionário especial do governo” com um mandato de 130 dias.

Musk rejeitou essas alegações como “notícias falsas”, mas as declarações indicam um possível esfriamento na aliança entre eles.

Trump defendeu o desempenho de Musk, e Vance enfatizou o papel contínuo de Musk como “amigo e conselheiro”, sugerindo que o relacionamento permanece intacto apesar do atrito público.

No entanto, a queda das ações da Tesla não pode ser atribuída apenas às tarifas; seu declínio precedeu o anúncio, refletindo dinâmicas de mercado mais amplas e desafios específicos da empresa.

A aposta política do Vale do Silício sai pela culatra.

O pesado investimento da indústria de tecnologia na ascensão política de Trump agora parece estar se voltando contra ela.

Durante sua posse em janeiro, a elite do Vale do Silício — incluindo Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg — foram convidados de destaque, sinalizando forte apoio.

Tim Cook, CEO da Apple, contribuiu com US$ 1 milhão para o evento, mas manteve um perfil discreto, uma estratégia que historicamente ajudou a Apple a lidar com as políticas de Trump, conforme observado pelo The New York Times.

No entanto, as consequências das tarifas expuseram vulnerabilidades, com empresas como Apple e Nvidia enfrentando custos mais altos que podem corroer a lucratividade.

A indústria esperava que Trump defendesse a tecnologia como um ativo nacional, uma visão compartilhada pelo CEO da Câmara de Progresso, Adam Kovacevich, no The Washington Post, mas as tarifas sugerem uma mudança para o nacionalismo econômico que prioriza a manufatura em detrimento da inovação.

A diplomacia sutil de Cook ainda pode render isenções, assim como a Apple já obteve alívio semelhante no passado.

No entanto, a dependência do setor de tecnologia mais amplo em cadeias de suprimentos globais — abrangendo China, Taiwan e Europa — entra em conflito com a agenda “América Primeiro” de Trump.

A Forbes destaca que empresas com operações diversificadas em zonas livres de tarifas, como Índia e Vietnã, podem se sair melhor, mas a mudança abrupta de política interrompeu o planejamento.

O adiamento de IPOs e lançamentos de produtos de alto perfil sublinha a tensão econômica, levantando questões sobre o alinhamento do setor com a visão de Trump.

Atraso no TikTok sugere tensões comerciais mais profundas

Em um desenvolvimento relacionado, Trump assinou uma ordem executiva na sexta-feira para adiar a proibição ou venda do TikTok por mais 75 dias, marcando o segundo adiamento desse tipo.

A ByteDance, empresa controladora do TikTok, citou negociações em andamento com o governo dos EUA, complicadas pela hesitação da China após o anúncio das tarifas.

Essa medida reflete a complexa interação entre política comercial e tecnológica, com Trump equilibrando preocupações de segurança nacional com as consequências econômicas.

A decisão também pode sinalizar uma tentativa de apaziguar as partes interessadas do setor de tecnologia em meio ao crescente descontentamento.

A influência dos bilionários remodela a segurança nacional.

A influência dos bilionários do Vale do Silício na segurança nacional dos EUA atingiu novos patamares sob Trump, complicando ainda mais a dinâmica entre tecnologia e Trump.

O Guardian relata que Musk, Bezos e Palmer Luckey estão reformulando as operações de inteligência, tradicionalmente dominadas por empresas como a Lockheed Martin.

A SpaceX de Musk colabora com a Palantir e a Anduril para desafiar a velha guarda da indústria de defesa, aproveitando laços pessoais com Trump.

Essa mudança levantou preocupações sobre conflitos de interesse, especialmente porque as empresas de Musk estão obtendo contratos governamentais significativos.

Embora essa influência fortaleça seu poder, ela também vincula sua sorte às políticas imprevisíveis de Trump, podendo tensionar sua aliança caso as perdas econômicas aumentem.

Rachaduras na aliança?

A queda do mercado induzida pelas tarifas expôs possíveis rachaduras na aliança Trump-tecnologia.

A discordância pública de Musk e as dificuldades da Tesla sugerem uma divergência de interesses, enquanto a Apple e a Nvidia lutam contra os custos da cadeia de suprimentos que minam sua competitividade global.

A defesa de Musk pela Casa Branca contrasta com indícios de sua saída, criando ambiguidade sobre seu papel.

Enquanto isso, a abordagem mais discreta de Cook pode testar a disposição de Trump em proteger as gigantes da tecnologia.

O entusiasmo inicial da indústria, baseado nas esperanças de desregulamentação e crescimento da IA, agora enfrenta a realidade de custos mais altos e guerras comerciais.

Se isso representa uma ruptura permanente ou uma tensão temporária depende dos próximos passos de Trump, mas os riscos são altos para ambos os lados.