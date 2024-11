Corecție „sănătoasă”, FII ieșire de o „reajustare tactică”: veteranii pieței în scăderea pieței din India

Piața de valori din India s-a confruntat recent cu schimbări notabile din cauza unei combinații de incertitudini geopolitice, preocupări legate de evaluare și ieșiri de investitori străini, care au afectat sentimentul pieței.

Nifty50, indicele de referință al Indiei, a atins un record de 26.277 pe 27 septembrie 2024, dar nu a reușit să-și mențină impulsul, închizându-se la 24.399 miercuri — o scădere de peste 7%.

Banca globală de investiții Goldman Sachs și -a retrogradat perspectiva asupra acțiunilor indiene, trecând de la o poziție „supraponderată” la una „neutră”.

Banca a citat o încetinire a creșterii economice a Indiei și impactul său potențial asupra câștigurilor corporative ca motive cheie din spatele acestei decizii.

Potrivit lui Goldman Sachs, în timp ce o corecție semnificativă a prețurilor ar putea să nu fie la orizont din cauza intrărilor puternice de capital intern, piața s-ar putea confrunta cu o perioadă de „corecție de timp” în următoarele trei până la șase luni, sugerând că prețurile acțiunilor ar putea stagna în loc de în scădere bruscă.

Cu toate acestea, o secțiune de veterani ai pieței se abține să citească mult în corecție, numind-o „sănătoasă” și chiar „întârziată”.

Corecție sănătoasă sau motiv de îngrijorare?

În ciuda retragerii recente, mulți analiști consideră că corecția nu este doar sănătoasă, ci și întârziată.

Navneet Munhot, Managing Director și CEO al HDFC Asset Management Company, și-a împărtășit opiniile cu privire la această problemă cu CNBC TV-18.

“Aceasta era de așteptat. Aceasta este o corecție sănătoasă. Cred că a existat un moment în care impulsul a preluat puterea, în care oamenii nu discriminau între vești bune și vești proaste, iar acțiunile trebuiau să crească în fiecare zi. Acest lucru nu poate continua”, a spus Munhot. .

El a adăugat că o „verificare a logicii” este necesară pentru a readuce piața la un nivel mai sustenabil, cu așteptări privind corecțiile de timp și prețuri înainte ca lucrurile să revină la un aspect bun.

Ramdeo Agarwal, președintele Motilal Oswal Financial Services, a făcut ecou sentimentele lui Munhot, numind-o „cea mai sănătoasă corecție posibilă” și subliniind că era de mult așteptată.

Agarwal a remarcat că așteptările privind randamentele pieței au fost nerealiste, unii investitori așteptându-se la randamente lunare compuse de 2-3%, ceea ce, în opinia sa, este nesustenabil.

El le-a reamintit investitorilor de randamentul mediu anual pe termen lung de aproximativ 14-15% pe piața indiană și i-a avertizat pe noii investitori să nu stabilească așteptări nerealist de mari care ar putea duce la dezamăgire.

Dar corecțiile abrupte în majuscule mijlocii și mici?

În timp ce piața mai largă a scăzut, acțiunile cu capitalizare medie și mică au fost afectate în mod deosebit de puternic.

Unele stocuri din aceste categorii au scăzut cu 25-30%, ceea ce duce la îngrijorarea că corecția ar putea fi prea severă.

Cu toate acestea, Gautam Shah, fondatorul Goldilocks Premium Research, a îndemnat investitorii să aibă în vedere imaginea de ansamblu.

Într-un interviu pentru ET Now, el a subliniat că multe dintre aceste acțiuni au înregistrat câștiguri substanțiale în ultimul an, cu o anumită dublare sau chiar triplată a valorii.

Potrivit lui Shah, o corecție de 25-30% este absolut normală în urma unor astfel de raliuri semnificative.

Shah a încurajat, de asemenea, investitorii pe termen lung să vadă aceste corecții ca pe o oportunitate de a cumpăra acțiuni de calitate la prețuri mai mici.

Respectați capitalurile mari și, dacă investiți în capitalizări medii și mici, concentrați-vă pe companii de înaltă calitate.

El a subliniat importanța discernământului între acțiunile de calitate și cele speculative în perioadele de volatilitate a pieței.

Sunt ieșirile mari de FII o simplă „ajustare”?

Copy link to section

Unul dintre cei mai mari contributori la volatilitatea recentă a pieței a fost ieșirea mare de fonduri de la investitorii instituționali străini (FII).

În octombrie, fondurile de peste mări au retras o sumă netă de 7,8 miliarde de dolari din acțiunile indiene, conform datelor Bloomberg, marcând cel mai mare flux lunar din martie 2020.

Această retragere bruscă vine în timp ce investitorii străini reacționează la slăbirea datelor economice ale Indiei și la creșterea presiunilor inflaționiste.

Manish Chokhani, directorul Enam Holdings, a oferit un context pentru recentele ieșiri de FII.

Vorbind pentru CNBC TV-18, el a explicat că investitorii străini dețin aproximativ 15-16% din piața indiană, însumând aproximativ 800 de miliarde de dolari.

El a minimizat importanța ieșirilor, menționând că, deși FII-urile au luat acasă 10 miliarde de dolari, ele nu ies complet de pe piață.

„Se reajustează tactic”, a spus Chokhani.

Ramdeo Agarwal a împărtășit o opinie similară, declarând că o mare parte a vânzărilor a fost determinată de ajustări tactice, pe măsură ce investitorii își reechilibrează portofoliile între China și India.

Se vând în primul rând pentru ajustare. Băieții care sunt subponderali în China și supraponderali în India, încearcă să echilibreze asta și se întorc în China într-un mod neutru și se întorc în India și pe un mod neutru.

El a adăugat că majoritatea acestor ieșiri s-au produs deja, rămânând doar alte 2-3 miliarde de dolari.

Agarwal nu prevede o criză decât dacă ieșirile legate de China ajung la 25-30 de miliarde de dolari, scenariu pe care îl consideră puțin probabil în acest moment.

De asemenea, analiştii consideră că entuziasmul pentru pieţele chineze va fi de scurtă durată din cauza problemelor structurale din economie.

“Vânzarea FPI poate continua încă ceva timp. Cu toate acestea, este puțin probabil ca acest lucru să se mențină mult timp. Este puțin probabil ca acest entuziasm pentru revigorarea Chinei să dureze mult, deoarece China are unele probleme structurale. Chiar și stimulul lor fiscal este puțin probabil să continue dincolo de un punct, deoarece raportul datorie-PIB este mare și guvernul nu are bani pentru a stimula economia dincolo de punct”, a declarat VK Vijayakumar, Strategist șef de investiții, Geojit Financial Services.