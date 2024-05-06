EQT, Perficient’i 3,0 milyar dolara satın alıyor: daha fazlasını öğrenin

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Perficient Inc, EQT’nin dijital danışmanlık firmasını yaklaşık 3,0 milyar dolara satın alacağını açıklamasının ardından Pazartesi günü yüzde 60 gibi muazzam bir yükseliş yaşadı.

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EQT anlaşmasıyla verimli hisse senedi yükselişleri

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Tamamı nakit olan anlaşma, PRFT’nin her hissesini 76 $ olarak değerlendiriyor.

Nasdaq’da listelenen firmanın başkanı Jeffrey Davis, EQT anlaşmasının hissedarlara “ilgi çekici, kesin nakit değeri” sağladığına inanıyor.

Tom Hogan’ın, 2025’in başlangıcından önce tamamlanması beklenen işlemin ardından, düzenleme ve hissedarların onayı da dahil olmak üzere alışılagelmiş kapanış koşullarını karşıladığı sürece Perficient’in genel müdürü olarak kalacağını unutmayın.

İlk çeyrekte Street tahminleriyle eşleşecekler

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Perficient, Pazartesi günü yapılan satın alma duyurusunun ardından tüm yıl için rehberliğini geri çekti.

Merkezi St. Louis, Missouri’de bulunan şirket, mali yılının ilk çeyreğinde, yıllık bazda %7,0 düşüşle 215,3 milyon dolar gelir bildirdi; düzeltilmiş hisse başına kazanç ise hisse başına 77 sent (%26 düşüş) seviyesinde gerçekleşti.

Analistler ise sırasıyla 215,7 milyon dolar ve hisse başına 77 sent seviyesindeydi. $PRFT’nin CEO’su Tom Hogan bugün bir basın açıklamasında şunları söyledi:

“İşimiz istikrarlı bir şekilde gelişiyor ve satış hattımız sağlam kalıyor. İvmenin 2024 yılına kadar artmaya devam edeceğinden eminiz.”

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.