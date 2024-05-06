Güney Kore, yakın zamanda güncellenen Bağış Yasasında kripto para birimini hariç tutuyor

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Güney Kore, önemli bir mevzuat güncellemesiyle Bağış Yasasını 2006’dan bu yana ilk kez revize ederek kabul edilebilir bağış varlıklarının kapsamını genişletti, ancak özellikle Bitcoin gibi kripto para birimlerini hariç tuttu.

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Genişletilmiş bağış seçenekleri teknolojiyi kucaklıyor

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Bağışların Toplanması ve Kullanılması Hakkında Kanunun Yürürlük Kararnamesi’nde yapılan değişiklikleri denetleyen İçişleri ve Emniyet Bakanlığı, bağış çerçevesine birçok modern ödeme yöntemini getirdi.

Temmuz ayından itibaren Güney Koreliler büyük mağazaların hediye çeklerini, borsada işlem gören hisse senetlerini, Naver gibi büyük platformlardan nakit puanlarını ve süpermarket kuponlarını kullanarak bağış yapabilecek. Ek olarak, bağışlar artık yerel hükümet tarafından verilen, Kore wonuna sabitlenmiş stabilcoinler ve blockchain destekli e-hediye kuponlarıyla da yapılabiliyor.

Bağış yöntemlerinde bulunmayan kripto para birimleri

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Güney Kore’nin kripto para birimini benimseme ve ticaretindeki yüksek oranına rağmen hükümet, Bitcoin gibi dijital para birimlerini onaylanmış bağış varlıkları listesinden çıkarmaya karar verdi.

İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı’nın bu hariç tutmanın özel nedenlerini belirtmemesi, paydaşlar ve vatandaşlar arasında tartışmalara ve spekülasyonlara yol açtı.

Bu karar, ülkedeki kripto para birimlerinin popülerliği ve artan ana akım kabulü göz önüne alındığında önemli bir ihmal olarak görülüyor.

Bağış yapmayı kolaylaştıracak teknolojik gelişmeler

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Değişiklikler yalnızca bağış varlıklarının türlerinin genişletilmesiyle ilgili değil; aynı zamanda bağış yapma şeklini modernleştirmeyi de amaçlıyorlar.

Bağış sürecini kolaylaştırmak için otomatik yanıt sistemleri (ARS) gibi ileri teknolojilerden yararlanılacak.

Hükümet ayrıca hayırseverlik faaliyetlerini desteklemek için teknolojiden yararlanma taahhüdünü yansıtacak şekilde daha fazla çevrimiçi bağış platformu tanıtmayı ve erişilebilirliği ve verimliliği artırmak için süreçleri kolaylaştırmayı planlıyor.

Bağış ortamına etkisi

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Kripto para birimlerinin onaylanmış bağış varlıklarından hariç tutulması, Güney Kore’de hayırseverlik kampanyaları ve dijital para birimlerinin daha geniş kabulü üzerindeki potansiyel etkileri hakkında soruları gündeme getiriyor.

Hükümet, blockchain destekli kuponlar ve stablecoin’ler gibi bazı teknolojik yenilikleri benimsemiş olsa da, popüler kripto para birimlerini dahil etme konusundaki isteksizlik, dijital para alanındaki gelecekteki yasal gelişmeleri etkileyebilir.

Bağış Yasası’nda yapılan güncelleme, Güney Kore’nin, orijinal yasanın akıllı telefonların ve modern dijital ödeme sistemlerinin yaygın olarak benimsendiği 2006 yılında yürürlüğe girmesinden bu yana değişen teknolojilere ve ödeme yöntemlerine uyum sağlama çabalarını yansıtıyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.