Howmet Aerospace’i mevcut seviyelerden satın almalı mısınız?

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Howmet Aerospace Inc. (NYSE: HWM) geçtiğimiz günlerde 2024’ün ilk çeyreğine ilişkin mükemmel performans rakamlarını açıkladı. Şirketin 2 Mayıs 2024’te yayınlanan 2024’ün ilk çeyreğine ilişkin kazanç raporu, temel ölçümlerde piyasa beklentilerini aşarak hisselerini yeni seviyelere taşıdı. zamanın en yüksek seviyeleri.

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Yıldan yıla %14’lük dikkat çekici bir artışı temsil eden 1,82 milyar dolarlık güçlü bir gelirle şirket, tahminleri 0,05 dolar aşarak 0,57 dolar hisse başına kazanç (EPS) bildirdi.

Gelirdeki artış, esas olarak ticari havacılık ve uzay sektöründe %23’lük dikkate değer bir büyümeye tanık olan canlı performanstan kaynaklandı.

Şirketin net geliri, önceki yılın aynı dönemindeki 148 milyon $’a kıyasla 2024’ün ilk çeyreğinde 243 milyon $’a yükseldi. Faaliyet geliri marjı da kayda değer bir artış göstererek %20,2’ye ulaştı.

Howmet, bu muhteşem mali sonuçlar karşısında 2024 yılının tamamına ilişkin rehberliğini yukarı yönlü revize etti ve bu, gelecekteki büyüme beklentilerine ilişkin iyimser bir görünümü yansıtıyor.

Boeing 737 MAX programıyla ilişkili, daha yavaş üretim oranları da dahil olmak üzere zorluklara rağmen şirket, dayanıklılığını koruyor ve çeşitlendirilmiş nihai pazarlarında sürdürülebilir bir ivme bekliyor.

Şimdi Howmet Aerospace’in hisse senedi performansına ilişkin daha derin bilgiler edinmek ve bu etkileyici kazanç sonuçlarının ardından potansiyel gidişatını değerlendirmek için çizelgeleri inceleyelim.

Uzun vadeli yükseliş eğilimi bozulmadan kalıyor

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Howmet’in hisseleri, COVID krizi sonrası yükselişten bu yana uzun vadeli bir yükseliş trendinde. 2020’nin başındaki piyasa düşüşü sırasında 10 doların altındaki seviyelere düştükten sonra hisse senedi, neredeyse hiç durmadan mevcut 80 dolar seviyesine yükseldi.

Mayıs 2021 ile Ekim 2022 arasında bir süre aralıkta kaldı, ancak kısa süre sonra bir çıkış yaşadı ve yukarı doğru ilerledi. Ekim 2023’ten bu yana güçlü bir yükseliş ivmesi gördü ve bu da onu 45 doların altındaki seviyelerden şu anda 80 dolara yaklaştı.

TradingView’den HWM grafiği

Hareket keskin ve ani olduğu için Howmet’in uzun vadeli grafiklerdeki ana desteği 48 dolar civarında bulunuyor. Bu seviyenin altına düşmediği veya uzun vadeli yükseliş trend çizgisini kırmadığı sürece yatırımcılar hisseyi elinde tutmaya devam edebilir.

Kısa vadeli fark artış seviyeleri korunmalı

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Kısa vadeli saatlik grafiklerde hisse senedi şu anda son derece güçlü görünüyor. Tüm momentum göstergeleri şu anda güçlü pozitif bölgede. Bu noktada hisse senedinde açığa satış yapılması kesinlikle önerilmez.

TradingView’den HWM grafiği

Uzun vadeli bir işlem yapmak isteyen yatırımcılar, 88$’a yakın bir kar hedefiyle mevcut seviyede bir pozisyon açmayı düşünebilirler. Bununla birlikte, bu işlem için acil stop-loss 73,8$’dır ve eğer hisse Cuma günü yaptığı boşluk açılışının altına düşerse, pozisyonlarını satmaları gerekir çünkü o zaman hızla 65$ seviyelerine düşebilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.