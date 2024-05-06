Shell, Malezya’daki benzin istasyonu işletmesini 1 milyar dolarlık anlaşmayla Saudi Aramco’ya satmak için görüşmelerde bulunuyor: rapor

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Reuters’in haberine göre, enerji holdingi Shell şu anda Malezya’daki geniş benzin istasyonu ağının Suudi Arabistan’ın devlete ait petrol şirketi Saudi Aramco’ya satışı için pazarlık yapıyor ve bu anlaşma, endüstri içerisindeki kişilerin tahminine göre 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

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Küresel yeniden odaklanmanın ortasında stratejik elden çıkarma

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Merkezi Londra’da bulunan Shell, Malezya’da yaklaşık 950 akaryakıt istasyonu işletiyor ve bu da onu ülkenin devlete ait Petronas’tan sonra ikinci büyük ağı haline getiriyor.

2023’ün sonlarında tartışmalara başlayan potansiyel satış, Shell’in CEO Wael Sawan yönetimindeki operasyonları kolaylaştırmak ve işinin en kârlı sektörlerine odaklanmak yönündeki daha geniş stratejisinin bir parçası.

Bu hamle, önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 500 benzin istasyonunun elden çıkarılması planlarını da içeriyor.

Aramco’nun operasyonel ayak izi genişletiliyor

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Saudi Aramco için bu satın alma, Güneydoğu Asya’daki perakende operasyonlarında önemli bir genişlemeye işaret edecek.

Aramco’nun şu anda Malezya’da herhangi bir akaryakıt istasyonu bulunmamakla birlikte, Petronas’la ortak girişim olan Johor’daki günlük 300.000 varil kapasiteli Pengerang rafinerisinin %50 hissesi bulunuyor.

Bu rafineri hem yurt içinde akaryakıt satıyor hem de ihraç ediyor.

Finansal özellikler ve operasyonel sinerjiler

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Müzakerelere aşina olan iki kaynak, potansiyel anlaşma boyutunun 4 milyar ila 5 milyar ringgit (844 milyon ila 1,06 milyar dolar) aralığında olacağını belirtti.

Satışın, Shell’in Malezya ağını besleyen Singapur’daki Bukom Adası’ndaki rafinerisinden ayrılma stratejisiyle uyumlu olduğu görülüyor ve bu da Shell’in varlıklarının daha kazançlı girişimler lehine konsolide edilmesini öneriyor.

Daha geniş çıkarımlar ve sektör bağlamı

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Teklif edilen bu işlem, büyük enerji şirketlerinin küresel varlıklarını yeniden değerlendirdiği, değişen piyasa dinamikleri karşısında kârlılığa ve stratejik uyumlaştırmaya odaklandığı bir zamanda gerçekleşti.

Shell’in Malezya operasyonlarını satma kararı, şirketler değişen ekonomik koşullara ve pazar taleplerine uyum sağladıkça sektörde görülen benzer bir elden çıkarma modelini takip ediyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.