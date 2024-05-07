Binance, doğrudan dYdX token işlemleriyle kullanıcı deneyimini geliştiriyor

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Dünyanın en büyük dijital varlık ekosistemi olan Binance, dYdX (DYDX) ana ağını platformuna entegre ederek hizmet tekliflerini genişleterek ticaret altyapısında önemli bir gelişme kaydetti.

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Yeni özellikler merkezi olmayan uygulamaların kilidini açar

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Yeni entegrasyonla Binance kullanıcıları artık doğrudan dYdX tokenlarını yatırıp çekebiliyor, bu da kullanıcı deneyimini geliştiriyor ve çeşitli merkezi olmayan uygulamalara (DApp’ler) kesintisiz erişim sağlıyor.

Bu gelişme, özellikle çeşitli DApp’lerle etkileşimi kolaylaştırması ve merkezi olmayan finans (DeFi) alanında kullanıcı katılımını potansiyel olarak genişletmesi açısından dikkate değer.

Kripto türevlerinin ticaretinin güçlendirilmesi

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Cosmos ekosistemindeki rolüyle bilinen dYdX Chain, kripto token türevlerinin ticareti için lider bir platformdur ve merkezi olmayan kalıcı varlıklar sektörüne hacim olarak hakimdir.

Entegrasyon, Binance kullanıcılarının dYdX tokenlerini ağın güvenliğini sağlamada önemli olan doğrulayıcılara devretmesine olanak tanıyor. Ayrıca, tüm protokol ücretleri hem dYdX stakerlarına hem de doğrulayıcılara USDC stabilcoin cinsinden dağıtılarak ağ güvenliğini ve katılımını güçlendiren bir ödül sistemi sağlanır.

Ağ desteğinin ve yeteneklerinin genişletilmesi

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dYdX’in Binance’e ana ağ entegrasyonunun tamamlanması, platformun yenilikçi blockchain çözümlerini destekleme konusundaki kararlılığını ifade ediyor.

Binance, ağı benimseme konusunda OKX gibi diğer önde gelen kripto borsaları ve cüzdan sağlayıcılarına katılarak, büyük kripto platformlarında özel blockchain ağlarının daha geniş kabul görmesine yönelik artan bir eğilimin altını çiziyor.

Son yükseltmelerden gelen geliştirmeler

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Açık kaynaklı, tamamen merkezi olmayan bir uygulama zinciri olan dYdX Chain, yakın zamanda zincirler arası hesapları getiren bir yükseltmeden geçti.

Bu geliştirme, likit staking protokollerinin Cosmos tabanlı ağ ile entegre olmasına olanak tanıyarak, kullanıcıların stake edilmiş DYDX’lerini DeFi uygulamalarında kullanılabilen likit bir varlığa dönüştürmesine olanak tanır.

Bu yetenek, kullanıcıların daha geniş ticaret ve yatırım fırsatlarından yararlanırken ağın güvenliğine aktif katılımını sürdürmelerine olanak tanır.

Ekosistem geçiş zorluklarının üstesinden gelmek

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dYdX’in Ethereum’dan Cosmos ekosistemine geçişiyle ilgili (özellikle faaliyet seviyeleriyle ilgili) başlangıçtaki endişelere rağmen, dYdX’teki son işlem hacimleri Uniswap ve diğer Ethereum tabanlı borsalardakileri geride bıraktı.

Bu başarı, dYdX’in ekosistemleri değiştirmeye yönelik stratejik kararını doğruluyor gibi görünüyor ve yatırımcıların fiziksel uzlaşmaya ihtiyaç duymadan fiyat hareketleri hakkında spekülasyon yapmasına olanak tanıyan sürekli vadeli işlem ticaretini kolaylaştırmadaki liderliğini sürdürüyor.

Binance, selefinden farklı olarak tamamen merkezi olmayan olarak adlandırılan dYdX’in en son sürümünü desteklemeye devam ederken, kripto topluluğu da bunu yakından izliyor.

Şirket, Ethereum’un önceki sürümü olan v3’ü sonunda kapatmayı planladığını duyurdu ancak henüz belirli bir kapatma tarihi belirtilmedi.

Bu geçiş, dYdX’in evriminde ve daha geniş dijital varlık ticareti ortamına entegrasyonunda önemli bir adıma işaret ediyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.