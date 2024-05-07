Lyft hisseleri, ilk çeyrek kazançlarının beklentileri aşmasıyla Minnesota araç paylaşımı sürücüsü maaş kayıplarını geri kazandı

Lyft hisseleri (NASDAQ:LYFT), piyasa beklentilerini aşan ilk çeyrek kazanç raporunun yayınlanmasının ardından piyasa sonrasında sıçradı. Olumlu kazanç raporu, Lyft’in Minnesota’daki araç paylaşımı sürücüsü maaş oranlarından ödün verilmesi nedeniyle bugün uğradığı zararları telafi etmesine yardımcı oldu.

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Bugün erken saatlerde, Minnesota milletvekilleri ve Minneapolis Şehir Meclisi, araç paylaşımı sürücüsüne ödenecek ücret oranlarının mil başına 1,27 dolar ve dakika başına 49 sent olması konusunda uzlaşmaya vardı; bu oran başlangıçta önerilenden daha düşüktü. Oranlar araç paylaşımı devleri Uber ve Lyft arasında endişelere yol açtı ve her iki şirket de oranları hala çok yüksek olmakla eleştirdi, müzakere sürecinin bir parçası olmamalarından duydukları memnuniyetsizliği dile getirdi ve hatta eyaleti terk etme tehdidinde bulundu.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.