Meme parasının gizli sosu: 2024 döngüsünde tokenlardan 1000 kat getiri

Meme paraları genellikle diğer altcoinlerden daha spekülatif olarak kabul edilir. Devam eden döngüde, Solana ve Base zincirindeki meme paraları, Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) gibi piyasa değerine göre en iyi varlıklar, sahipleri için büyük kazançlar sağladı.

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Çinli gazeteci Colin Wu yakın zamanda Coinmarketcap’te Nisan 2024’te 138 meme coinin kayıtlı olduğunu bildirdi; Nisan 2023’te ise bu rakam 18’di. Meme coin anlatımı, 2024’ün bir sonraki en iyi performans gösteren kripto para anlatımından 4,6 kat daha karlı, bu da meme’in şu tezi destekliyor: Coinler devam eden döngüde tüccarların gizli sosudur.

Neden meme paraları en karlı ticaret olarak ortaya çıktı?

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CoinGecko’nun raporu, 2024’ün ilk çeyreğindeki kripto anlatılarını inceliyor ve meme coinlerini bu çeyreğin en karlı anlatısı olarak tanımlıyor. %1.300’ün üzerinde kazançla meme coinler ilk sırada yer alırken, onu Real World Assets (RWA) takip ediyor.

Raporda görüldüğü gibi, Solana blok zincirindeki meme coin çılgınlığı, ilk 10 meme tokeninin piyasa değerini 2024’ün ilk çeyreğinde neredeyse %800 artırdı. WIF, BONK, MEW, POPCAT, BOME, MYRO, SLERF, WEN, BODEN ve SAMO, SOL zincirindeki en iyi meme coinleri arasında yer alıyor.

Solana meme coin’in 2024’ün ilk çeyreğindeki piyasa değeri

Unchained podcast’inin sunucusu Laura Shin, kısa süre önce “Memecoinler Neden 2024’ün En Karlı Kripto Ticareti Oldu: Ansem ve Kelxyz” başlıklı bölümde bu döngünün arkasındaki yatırım tezini açıkladı. Tartışmalı olmasına rağmen varlık sınıfının piyasa değeri 50 milyar doları aştı.

Kripto tüccarı ve analist Ansem, memlerin ve internet kültürünün bir değeri olduğunu söylüyor. Memler son derece popüler hale geldiğinde, zihin alanından ve insanlar arasındaki tanınmadan değer kazanırlar. Kripto ve meme paraları artık sosyal medya trendlerini “finansallaştırıyor”. Meme paralarının dağıtımı başlı başına ilginçtir; çünkü projeler, piyasa katılımcılarının ilgisini çekmek ve dikkat çekmek için etkileyicilere ve kuruluşlara havadan jeton dağıtıyor.

Meme paralarının genellikle enflasyon, staking veya başka faydaları yoktur. Meme paralarının çoğunluğu muhtemelen tamamen dolaşımda olacak ve %1.000 ve daha yüksek getirilerin muhtemel olup olmadığını değerlendirirken en önemli soru, ekibin tokenların yüzde kaçının sahibi olduğudur.

Tipik olarak bir memin kapsamı ve yoğunluğu, pazar katılımcıları arasında topladığı ilgiyi, pazar payını ve değeri belirler.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.