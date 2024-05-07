SoFi Technologies CEO’su düşük seviyelerden daha fazla hisse satın alıyor: Siz de satın almalı mısınız?

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SoFi Technologies Inc (NASDAQ: SOFI), 2020’nin en popüler ve beklenen halka arzlarından biriydi. 10 doların üzerine çıktıktan sonra hisse senedi hızla 25 doların üzerine çıktı. Ancak o zamandan bu yana yolculuğu çalkantılı geçti.

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2022’nin sonunda hisse senedi 5 doların altına düştü ve o zamandan beri 10 doları geçmekte zorlandı. Ancak tüm bunlar olurken içeriden kişiler, özellikle de CEO Anthony Noto, hisse senetlerini bu depresif seviyelerde biriktiriyor. İçerdekilerin kendi şirketlerinden hisse satın alması yatırımcılar için genellikle iyi bir haberdir, çünkü bu, şirketi yönetenlerin şirketin gelecekte iyi olacağına dair inançlarının olduğunu gösterir.

3 Mayıs’ta yapılan düzenleyici başvuruda Bay Noto, Sofi’nin ek 28.775 hissesini ortalama 6,90 $ fiyatla satın alarak şirketteki toplam hissesini 8.033.369 hisseye çıkardığını açıkladı.

Ancak şirketin CEO’sunun satın alması, yatırımcıların ve tüccarların hisse senedi satın almasının ana nedenlerinden biri mi olmalı? Grafikler, şirket temelleri ve makrolarının yanı sıra, bir hisse senedinin nereye gittiğine ilişkin çok sayıda bilgiyi de ortaya koyuyor. Öyleyse gelecekteki yörüngesini çözmek için SoFi’nin grafiğine bakalım.

Aşağı doğru hareket: Kesintisiz bir aralığa yol açtı.

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SoFi’nin uzun vadeli grafiği, hisse senedinin halka arzdan sonra nasıl 25 doların üzerine çıkmaya çalıştığını ve ardından büyük bir hızlı düşüş eğilimine girdiğini gösteriyor. Ayı eğilimi sona erdiğinden beri hisse senedi iki yılı aşkın süredir 4,5-10 dolar aralığında işlem görüyor.

TradingView’den SOFI grafiği

Hisse senedinin 6,4 ila 10 dolar arasında salındığı 2023 ortasından bu yana aralık daha da daraldı. Hisse senedini 4,5-10$ aralığında satın alan yatırımcılar ve uzun vadeli hissedarlar için, hisse senedinin 4,5$’ın üzerinde işlem görmesi halinde yeniden toparlanma şansı her zaman vardır.

Hisse senedini almayı sabırsızlıkla bekleyen yatırımcılar, hisse senedi ikna edici bir şekilde 10 doların üzerine çıkıp bir hafta boyunca bu seviyenin üzerinde kapanmadığı sürece bu karardan kaçınmalıdır.

Kısa vadeli destek 6,4 dolarda

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SoFi’nin hisseleri yılbaşından bugüne %25’ten fazla düştü ve trend göstergeleri hissenin şu anda ‘aşırı satış’ bölgesinde olabileceğini gösteriyor. Yani hisse senedinde uzun pozisyon almak isteyen yatırımcılar, kısa pozisyonu mevcut 7$ seviyesinden satın alarak ve kesin zararı 6,38$’da tutarak burada düşük riskli bir alım satım yapabilirler. 10 dolar seviyelerine yakın kar elde edebilirler.

TradingView’den SOFI grafiği

Hisse senedinde düşüş eğilimi gösteren yatırımcılar bunu iki şekilde oynayabilirler. Ya hisse senedinin bir kez daha 10$ seviyesine yükselmesini bekleyebilirler ve orada 12,8$’da zararı durdurma ile kısa bir ticaret yapabilirler. Hisse senedi yeniden düşmeye başlarsa 6,4-6,5 dolar arasında kar elde edebilirler.

Veya hisse senedinin yeniden 6,4 doların altına düşmesini bekleyebilirler. Eğer öyleyse, bir sonraki kısa vadeli destek 4,5 dolarda olacak ve burada kar rezervasyonu yapabilecekler.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.