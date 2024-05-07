UBS Group, 2,7 milyar dolarlık güçlü 2024 Mali Yılı geliri kaydetti

İsviçreli çok uluslu yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi UBS Group AG, 7 Mayıs 2024’te 24 Mali Yılının 1. çeyreğine ilişkin üç aylık kazanç raporunu yayınladı.

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Şirket, 1,8 milyar dolarlık net kar ve 2,6 milyar dolarlık temel PBT bildirdi; ilk çeyrekte temel gelirlerde %15 büyüme ve temel işletme giderlerinde önceki çeyreğe göre %5 düşüş yaşandı ve bu da önemli bir pozitif işletme kaldıracı sağladı. Hissedarlara atfedilen net kâr 1.755 milyon dolardı.

UBS’nin toplam geliri 2,7 milyar dolara ulaştı, toplam temel gelir ise 12 milyar dolardı. Grubun faaliyet giderleri bu çeyrekte %11 düşüşle 10.257 milyon $’a, birinci çeyrekte ise %5 düşüşle 9.236 milyon $’a geriledi.

UBS Group’un CEO’su Sergio P. Ermotti şunları söylüyor:

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“Bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce, Credit Suisse’in satın alınması yoluyla İsviçre ve küresel finansal sistemleri istikrara kavuşturmada kritik bir rol oynamamız istendi ve biz de taahhütlerimizi yerine getiriyoruz. Bu çeyrek, bildirilen net karlara geri dönüşe ve daha fazla sermaye birikimine işaret ediyor; bu da işimizin ve müşteri franchiselarımızın gücünün ve finansal kaynaklarımızı aktif olarak optimize ederken entegrasyon planlarımızda önemli ilerleme sağlama yeteneğimizin bir kanıtıdır.”

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.