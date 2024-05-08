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Affirm Holdings Inc (NASDAQ: AFRM), mali üçüncü çeyreğe ilişkin Street tahminlerinin önünde geldikten sonra Çarşamba günü ön piyasada yukarı yönlü baskı yapıyor.

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Hisse senedi, $AFRM’nin gelecek için iyimser bir rehberlik yayınlaması nedeniyle de ödüllendiriliyor. Finansal teknoloji şirketi, bu çeyrekte gelirinin 585 milyon ila 605 milyon dolar arasına düşmesini bekliyor.

Analistler kıyaslandığında 576 milyon dolardı. Affirm Holdings’in CEO’su Max Levchin bugün hissedarlara yazdığı bir mektupta şunları söyledi:

Tüketicilerimiz Affirm’i seviyor. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda onlar ve alışveriş yaptıkları satıcılar için birkaç harika ürün ve hizmet daha sunmak için sabırsızlanıyoruz.

Nasdaq’ta listelenen firma, 4. çeyrekte brüt mal hacminin (GMV) 6,95 milyar dolara çıkacağını tahmin ediyor. Affirm hisseleri şu anda yılbaşından bu yana en düşük seviyesine kıyasla neredeyse %20 arttı.

Affirm Q3 kazanç açıklamasında dikkat çeken rakamlar

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Geçen yılki 205,67 milyon dolara kıyasla 133,93 milyon dolar kaybettik

Hisse başına kazanç da daraldı

Kazanç raporuna göre düzeltilmiş zarar 43 sent olarak basıldı

Gelir bir önceki yıla göre %51 artışla 576 milyon dolara yükseldi

Konsensüs, 550 milyon dolarlık gelirde hisse başına 69 sent zarar oldu

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Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.