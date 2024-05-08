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Yazılım ve teknoloji şirketi Emerson Electric Co (NYSE: EMR), ABD piyasaları açılmadan önce bugün 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

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Aynı zamanda 2024 mali yılı için tüm yıl görünümünü de güncelledi. Emerson ayrıca 17 Mayıs’ta kayıtlı hissedarlara 10 Haziran 2024’te ödenecek hisse başına 0,525 ABD doları tutarında üç aylık nakit temettü ödemesi yapacağını duyurdu.

Sonuçlar

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Net satışlar çeyrekte yıllık %17 artışla 3,75 milyar dolardan 4,37 milyar dolara yükseldi.

Vergi öncesi kazançlar da önceki yıl 639 milyon dolardan 652 milyon dolara yükseldi.

Hisse başına kazanç %25 oranında önemli bir artış göstererek adi hisse başına 1,09 dolardan 1,36 dolara yükseldi.

Şirketin FAVÖK’ü de sağlıklı bir artış göstererek yıllık 924 milyon dolardan 1,13 milyar dolara yükseldi. Marj da 140 baz puan artışla %24,6’dan %26’ya yükseldi.

2024 görünümü

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Şirket ayrıca 2024’ün geri kalanına ilişkin güncellenmiş bir tahmin de sundu:

Net satış büyümesi: Yıl için %15-16, 3. çeyrek için %11-12,5

Hisse başına kazanç: Yıl için 2,98-3,08$, 3. çeyrek için 0,92-0,96$

Temel satış büyümesi: Yıl için %5,5-%6,5, 3. çeyrek için %3-4,5

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.