Endonezya kripto düzenlemesini güçlendirmek için özel bir komite kurdu
- Bappebti'nin hamlesi, kripto para birimi izleme ve düzenlemesini iyileştirmeyi amaçlıyor.
- Kripto Varlık Komitesi oluşumu, kripto para birimlerini Endonezya'nın yasal çerçevesine entegre ediyor.
- Komite, Bappebti'den temsilciler de dahil olmak üzere çok çeşitli bir yapıya sahiptir.
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Endonezya, Kripto Varlık Komitesi’nin kurulmasıyla kripto para endüstrisi üzerindeki denetimini sıkılaştırmaya yönelik önemli bir adım attı.
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Emtia Vadeli İşlemler Ticareti Düzenleme Kurumu’nun (Bappebti) bu hamlesi, artık ülke içinde resmi olarak emtia olarak tanınan kripto para birimlerinin izlenmesini ve düzenlenmesini geliştirmeyi amaçlıyor.
Kripto varlık komitesinin oluşumuCopy link to section
2 Mayıs’ta Jakarta’daki BLK 2024 açılış etkinliği sırasında duyurulan Kripto Varlık Komitesi’nin oluşumu, Endonezya’nın kripto para birimlerini yasal ve düzenleyici çerçevesine entegre etme çabalarının bir parçasıdır.
Emtia ticaretini denetleyen Bappebti, Ocak ayında yürürlüğe giren düzenlemelerin ardından yetki alanını kripto varlıkları da kapsayacak şekilde genişletti.
Komitenin rolü ve sorumluluklarıCopy link to section
Bappebti başkanı Kasan, komitenin kripto para endüstrisinin yasalar çerçevesinde sorunsuz işleyişini sağlamadaki önemli rolünü vurguladı.
“Bu komite, kripto varlık sektörünün sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etmesini ve geçerli yasal çerçeve içinde kalmasını sağlayarak itici bir güç olacaktır.”
Çeşitli temsil ve yetkiCopy link to section
Komite, Bappebti’den temsilciler, çeşitli hükümet bakanlıkları, kripto para borsaları, takas kurumları, dernekler, akademi ve ilgili endüstri uygulayıcılarından oluşan çeşitli bir yapıya sahiptir.
Sektör raporlarını analiz etmek, merkezi bir kripto varlık veri tabanını yönetmek, bu varlıklarla ilişkili riskleri değerlendirmek ve varlık listesinde değişiklik önerme yetkisine sahip olmakla görevlidir.
Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.
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