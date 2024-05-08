PayPal’ın ilk çeyrekteki başarısı piyasa duyarlılığını değiştirdi

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2024’ün ilk çeyreğinde PayPal Holdings Inc (NASDAQ: PYPL) iyi bir performans göstermeyi başardı. Şirket, beklentileri aşan kazançlar bildirdi ve hisse senedi fiyatlarında artışa neden oldu.

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Hisse başına kazançları 1,40 dolar olarak gerçekleşti ve bu rakam analistlerin beklentilerinin 0,18 dolar üzerinde gerçekleşti. Ayrıca, ilk çeyrek için bildirdikleri 7,7 milyar dolarlık gelir de tahminleri 180 milyon dolar aştı.

Aktif hesaplarda geçen yıla göre %1’lik düşüşle 427 milyona ulaşan şirket, toplam ödeme hacminde %14’lük kayda değer bir artışla 403,9 milyar dolara ve ödeme işlemlerindeki artışla 6,5 milyara ulaşarak umut verici büyüme göstergeleri sergiledi.

Geleceğe baktığımızda PayPal, gelir artışları çoğu insanın beklediğinden biraz daha yavaş olsa da 2024’ün ikinci çeyreğinde oldukça iyi performans göstermeye devam edeceklerini düşünüyor. Şirketin CEO’su Alex Chriss, PayPal’ın uzun vadede başarılı kalmasını sağlamaya nasıl odaklandıklarını anlattı.

Şimdi, PayPal’ın etkileyici finansal sonuçları ve piyasa tepkisi ışığında, önümüzdeki günlerdeki potansiyel eğilimleri ve fırsatları ayırt etmek için PYPL hisselerinin teknik analizine bakalım.

Rollercoaster yolculuğu

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PayPal’ın hisseleri 2017’den bu yana inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Şu anda 2017’nin ortalarında işlem gördüğü seviyelerde işlem görüyor, bu da uzun vadeli hissedarların son 7 yılda hiçbir getiri elde etmediği anlamına geliyor.

Ancak bu uzun süreli durgunluğun ortasında, özellikle de COVID sonrası ralli sırasında heyecan verici yükseliş anları yaşandı. Bu dönemde hisse senedi yaklaşık 80 dolardan 300 doların üzerine çıkarak yatırımcılara bir umut ışığı sundu. Ancak hisse senedinin Eylül 2021 ile Haziran 2022 arasında hızla 80 doların altındaki seviyelere gerilemesiyle bu mutluluk kısa ömürlü oldu.

TradingView’den PYPL grafiği

O zamandan beri gördüğümüz şey, 100 dolar seviyelerinden 50 dolara doğru ikinci yavaş ve kademeli düşüşün başlangıcı. Ancak bu düşüş 2023 yılının Ekim ayında sona ermiş gibi görünüyor.

Uzun vadede hisse senedi satın almak isteyen yatırımcılar için bu ne anlama geliyor? Taban olarak 50 doları korurken hisseyi 65 dolar civarındaki mevcut seviyeden satın alabilirler. Eğer hisse senedi bu seviyenin altına düşerse, o noktada satmak daha iyidir.

Kısa vadeli güç, ancak direnç 68 dolarda

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PayPal’ın kısa vadeli grafiğinde hisse senedinin Kasım 2023’ten bu yana yükseliş eğiliminde olduğunu görebiliyoruz. Şubat 2023’ten bu yana aralık sınırında olmasına rağmen 58,2-62 dolar bir birikim bölgesi olarak ortaya çıktı ve 68 dolar da bir birikim bölgesi olarak ortaya çıktı. Kısa vadeli güçlü bir direnç.

TradingView’den PYPL grafiği

Hisse senedinde yükseliş bekleyen yatırımcılar için iki oyun var. Ya hisse senedinin biraz düşmesini bekleyip zararı durdurma seviyesini 58,2$’da tutarak satın almaya başlayabilirler ya da kısa vadeli yükseliş trend çizgisinin altına düşmezler. Ayrıca hisse senedinin 68 doların üzerinde kapanmasını bekleyebilir ve zararı durdurmayı 62 dolarda tutarak satın alabilirler. Hemen yukarı yönlü hedefler 77,5 dolar ve 88 dolar.

Düşüş görünümüne sahip yatırımcılar için, 68,6 $’ın birkaç sent üzerinde zararı durdurarak hisse senedini mevcut 66 $ seviyesinde short pozisyona açabilirler. Kısa pozisyonlar için ilk kar hedefi 62 $ ve ikinci kar hedefi 58,2 $’dır.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.