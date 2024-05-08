Sophon, zkSync Hyperchain’deki düğüm satışından 60 milyon dolar topladı

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Eğlence odaklı bir zkSync Hyperchain olan Sophon, node satışıyla 60 milyon dolar topladı.

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Satış, bir haftadan kısa bir süre önce başladı ve yatırımcıların gelişen blockchain projesine hızlı ilgisini gösterdi.

Finansman turu hedefi aştı

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Birden fazla katman halinde yapılandırılmış 200.000 düğümün tanıtıldığı düğüm satışı, wETH’de 60 milyon doların üzerinde biriktirerek mali hedefini aştı.

Bu, Paper Ventures ve Maven 11 gibi büyük destekçilerin yanı sıra Spartan, SevenX ve OKX Ventures’ın katkılarıyla 10 milyon dolarlık bir finansman turunun ardından geldi.

Şu anda 121.000 düğüm satıldı, bu da güçlü pazar talebine işaret ediyor.

Sophon’un farkı ne?

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Sophon, Matter Labs’ın öncülüğünü yaptığı Hyperchain modüler blockchain mimarisinden yararlanıyor. Gelişmiş zkSync kod tabanını kullanarak 2024’ün 3. çeyreğinde Katman 2 toplama validium olarak piyasaya sürülmeyi planlıyor.

Çok sayıda aktif doğrulayıcı gerektiren geleneksel ağların aksine, Sophon’un yapısı, işlemleri kolaylaştırmak için merkezi bir sıralayıcı içerirken, düğüm lisansı sahipleri, ağ ücretlerinden pay kazanmak için lisanslarını devredebilir.

ERC-721 düğüm lisanslarıyla, sahipleri Sophon tokenleri kazanabilir; toplam arzın %20’si lansmandan sonraki ilk 36 ay boyunca dağıtılacaktır.

Bu lisanslar, ağ doğrulama ve indeksleme veya hafif bir düğüm çalıştırma gibi yönetişim etkinliklerine katılımı sağlar.

Sophon’un airdrop kampanyası

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Sophon ayrıca $SOPH token dağıtımını desteklemek için $BEAM ve $ZENT gibi varlıkları stake etmekle başlayan benzersiz bir airdrop kampanyası da başlatıyor. Kampanya ve ek stake etme varlıkları hakkında daha fazla ayrıntı önümüzdeki haftalarda açıklanacak.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.