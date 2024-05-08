Uber’in 1. çeyrek kazancı: Net zarar 654 milyon dolar olmasına rağmen brüt rezervasyonlar %20 artışla 37,7 milyar dolara yükseldi

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Uber Teknolojileri A.Ş. 2024 mali yılının ilk çeyreği için güçlü bir performans açıklayarak, özsermaye yatırımlarının yeniden değerlenmesi nedeniyle net zararla karşı karşıya olmasına rağmen brüt rezervasyonlar ve gelirdeki önemli büyümeyi vurguladı.

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Uber, rezervasyonlarda ve gelirde büyüme görüyor

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24 Mali Yılının ilk çeyreği itibarıyla Uber’in brüt rezervasyonları önceki yıla göre %20 artarak 37,7 milyar dolara, yani sabit kur bazında %21’lik bir artışa ulaştı.

Mobilite sektörü tek başına toplam brüt rezervasyonların 18,7 milyar dolarını oluşturdu. Bu büyüme, şirketin gelirini geçen yılın aynı dönemine göre %15 artırarak 10,1 milyar dolara çıkardı.

Finansal sonuçlar ve tahminler

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Gelir artışına rağmen Uber, çeyrekte 654 milyon dolar net zarar bildirdi. Bu zarara, şirketin sermaye yatırımlarının yeniden değerlenmesiyle ilgili gerçekleşmemiş zararlardan kaynaklanan 721 milyon dolarlık vergi öncesi net olumsuzluk da dahildir.

Ancak Uber’in Düzeltilmiş FAVÖK’ü etkileyici bir artışla %82 artışla 1,4 milyar dolara yükseldi; Brüt Rezervasyonların yüzdesi olarak Düzeltilmiş FAVÖK marjı ise 23 Mali Yılının ilk çeyreğindeki %2,4’ten %3,7’ye yükseldi.

Nakit akışı ve finansal istikrar

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Uber’in mali sağlığı güçlü kalmaya devam ediyor; işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 1,4 milyar dolar olarak rapor edilirken, serbest nakit akışı da 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Şirket çeyreği toplam 5,8 milyar dolarlık sınırsız nakit, nakit benzerleri ve kısa vadeli yatırımlarla tamamladı.

Gelecek beklentileri

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Gelecek çeyreğe baktığımızda Uber, brüt rezervasyonların 38,75 milyar dolar ile 40,25 milyar dolar aralığında olacağını ve düzeltilmiş FAVÖK’ün 1,45 milyar dolar ile 1,53 milyar dolar arasında olmasını bekliyor.

Bu tahmin, şirketin olumlu görünümünü ve kârlı büyümeyi sürdürme stratejisini vurguluyor.

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, üç aylık sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şirketin geniş ölçekte tutarlı, kârlı büyüme sağlama yeteneğini vurguladı.

“Artık 7 milyondan fazla insan her ay Uber’den esnek bir şekilde kazanmayı tercih ediyor ve sürücü kazançları 16,6 milyar dolarlık gelirimizden daha hızlı artmaya devam ediyor.”

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.