Donald Trump seçim kampanyasında kriptoyu destekliyor

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Başkanlık umutlu ve eski ABD Başkanı Donald Trump, kampanya bağışları için kripto para birimini kabul etme niyetini açıkladı. Eski başkan bu yorumları Florida Palm Beach’teki Mar-a-Lago tatil beldesinde düzenlenen bir etkinlik sırasında yaptı.

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Trump, çoğu NFT sahibi olan katılımcılarla yaptığı bir oturumda dijital para birimlerine desteğini açıkladı.

Trump Kartları NFT Galası başlıklı etkinlikte Trump’ın doğrudan destekçilerine hitap ettiği ve dijital para birimleri konusundaki pozisyonunu öne sürdüğü görüldü. Etkinlik sırasında Trump, kampanyasına bağış yapmak için kripto para birimlerinin kullanılmasıyla ilgili sorulara da yanıt verdi.

Katılımcılara güvence verdi, “Eğer yapamıyorsanız, yapabileceğinizden emin olacağım.”

Biden kriptoya karşı

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Mevcut yönetimin düşmanca duruşu olarak tanımladığı şeye karşı çıkarak, kripto para birimi işletmelerini ABD’de tutma niyetini açıkladı.

Eski ABD başkanı, “Eğer kripto, kripto düşmanlığı nedeniyle ABD’den çıkıyorsa… bunu durduracağız. Bunu istemiyoruz” dedi.

Ayrıca Trump, Başkan Joe Biden’ın kripto para birimlerine aşina olmayışını da eleştirdi. Bir noktada Trump bir konuşmayı taklit ederek Biden’ın farkında olmadığını öne sürdü ve şunları söyledi:

“Biden’a sorarsanız efendim, kriptodan yana mısınız yoksa karşı mısınız? Nedir bu? Ne? Beni sahneden indirin.”

Demokratların kripto para birimlerine “karşı” olduğunu ekledi.

Trump’a evet deyin, kriptoya evet deyin

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Trump ayrıca ABD’de kripto para birimlerine olan talebi kabul ederek, kripto para birimlerinin durumunun “iyi ve sağlam” olmasını sağlamaya kararlı olduğunu belirtti. Trump, çeşitli dijital para birimlerinin geniş çapta kabul edilmesini savunarak, bu tür teknolojileri destekleyenleri adaylığını desteklemeye çağırdı.

“Eğer kriptoyu seviyorsanız… bana oy verseniz iyi olur” diye ekledi.

Trump’ın kripto yanlısı duruşu Standard Chartered Bank’tan analistler tarafından da fark edildi. Uzmanlara göre Trump’ın yeniden seçilmesi kripto para birimleri için olumlu bir düzenleme ortamını teşvik edebilir.

Bankanın FX Araştırma ve Dijital Varlık Araştırması başkanı Geoff Kendrick, Trump için ikinci dönemin muhtemelen “Bitcoin açısından olumlu” olacağını belirtti.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.