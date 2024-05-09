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CytomX Therapeutics Inc, Perşembe günü devam eden CX-904 denemesi için olumlu sonuçlar bildirdi. Biyoteknoloji firmasının hisseleri hala %30 civarında düşüşte.

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CX-901 uygun güvenlik profili gösterir

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PROBODY T hücre bağlayıcısı, ilerlemiş pankreas kanseri olan hastalar üzerinde yapılan Faz 1a klinik çalışmasında anti-kanser özellikleri göstermiştir.

Perşembe günkü basın açıklamasına göre CX-904, ayakta tedavi ortamında uygulanmak için de yeterli bir güvenlik profiline sahip.

CytomX’in CEO’su Sean McCarthy, bugün “verilerin, birçok hedef ve kanser türünde T hücresi etkileşimcileri için geniş yeni olanaklar açtığını” belirtti.

Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirket, 2025’in başlangıcından önce Faz 1a doz artışıyla ilgili güncelleme yapacak. CytomX hisseleri şu anda yılbaşından bu yana en yüksek seviyesine göre %45 düştü.

CytomX stok tankları ilk çeyrek kazanç raporunun ardından

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CytomX hisselerindeki bu sabahki fiyat hareketi, biyoteknoloji şirketinin Perşembe günü ilk çeyreği için beklenenden daha iyi mali sonuçlar bildirdiği göz önüne alındığında özellikle ilginç.

$CTMX, ilk çeyreğini 150 milyon doların biraz üzerinde nakit, eşdeğerleri ve “2024’ün ilk çeyreğinde kazanılan 10 milyon dolarlık Astellas dönüm noktası başarıları” hariç yatırımlarla tamamladı.

Nasdaq’da listelenen firma da “Ar-Ge ortaklıklarında ilerleme kaydedildiğini” doğruladı. Bu haftanın başlarında, CX-801’in klinik bir çalışması için Merck ile birlikte çalıştı.

Wall Street şu anda CytomX hisseleri üzerinde yazılı temettü ödemeyen bir fikir birliği “tutma” derecesine sahip.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.