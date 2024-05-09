Kripto balinası, meme coin çılgınlığının ortasında Binance’te 357,3 milyar PEPE’yi ele geçirdi

Kripto para dünyasında büyük bir gelişme olarak, bir kripto balinasının Binance borsasından yaklaşık 2,9 milyon dolar değerinde 357,34 milyar devasa PEPE tokeni satın aldığı bildirildi.

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Bu işlem, X’teki büyük analiz hesabı @lookonchain tarafından vurgulandı ve bu hesap, bu tokenların daha sonra özel bir cüzdana çekildiğini ve yeni bir PEPE balinasının doğuşunun sinyalini verdiğini belirtti.

PEPE, yoğun ticaretin ortasında fiyat dalgalanması görüyor

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Satın alımın ardından PEPE, yaklaşık %7’lik bir fiyat artışı yaşayarak 0,00000821 $’a ulaştı, ardından %4,16 düşüşle 0,00000804 $’a hafif bir düzeltme yaşadı.

Bu fiyat hareketi, Kraken tarafından barındırılan bir blockchain cüzdanına 121.152.428.401 PEPE’nin önemli bir transferi de dahil olmak üzere, anonim cüzdanlar ve borsalar arasında önemli miktarda PEPE transferiyle aynı zamana denk geliyor.

VanEck, MarketVector’un Meme Coin Endeksi’ni başlattı

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İlgili bir haberde, büyük bir varlık fonu yöneticisi ve spot Bitcoin ETF’lerinin ihraççılarından biri olan VanEck, tekliflerini en büyük altı meme parasını takip eden yeni bir endeksi içerecek şekilde genişletti.

MarketVector Meme Coin Endeksi olarak adlandırılan ve MEMECOIN sembolü altında işlem gören bu endeks, DOGE, SHIB, PEPE, WIF, FLOKI ve BONK dahil olmak üzere meme’den ilham alan popüler kripto para birimlerini içerir.

Meme coin piyasasında karışık etki

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MEMECOIN endeksinin piyasaya sürülmesine rağmen meme coin fiyatları üzerindeki genel etki karışık oldu.

Dahil edilen para birimlerinden biri olan Dogecoin’in değeri son 24 saatte %3,64 oranında düşerken, Shiba Inu’nun fiyatı nispeten sabit kaldı.

Endeksin tanıtılması, geleneksel finans kurumlarından meme paralarına artan ilgiyi yansıtıyor ve potansiyel olarak bu dijital varlıklar için daha geniş bir kabule ve artan piyasa istikrarına yol açabilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.