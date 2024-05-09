Tayvan, dijital varlıklarda dolandırıcılık ve kara para aklamayla mücadele için 4 yasa çıkardı

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Tayvanlı Yönetici Yuan, özellikle dijital varlık alanında dolandırıcılıkla mücadeleyi ve kara para aklamayı önleme tedbirlerini geliştirmeyi amaçlayan dört yeni yasayı onaylayarak mali suçları engellemek için önemli bir adım attı.

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Yerel ‘ abmedia ‘ gazetesinin haberine göre, bu yasalar toplu olarak hükümetin bir dizi suç faaliyeti üzerindeki denetimini sıkılaştırmayı, finans ve teknolojide ortaya çıkan zorluklara çözüm bulmak için sağlam bir yasal çerçeve sağlamayı amaçlıyor.

Yeni mevzuatın ayrıntılı dökümü

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Yeni yasa paketinde Dolandırıcılık Suçunun Zararını Önleme Yönetmeliği, Kara Para Aklamanın Önlenmesi Kanunu, Teknoloji Araştırma ve Güvenlik Kanunu ile Haberleşme Güvenliği ve Denetleme Kanunu yer alıyor.

Bu yasalar, özellikle hızla gelişen dijital varlıklar sektörüne odaklanarak, modern mali suçların karmaşıklığının üstesinden gelmek için sinerji içinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Güçlendirilmiş Kara Para Aklamayı Önleme Kanunu

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Güncellemelerin önemli bir özelliği, özellikle sanal varlık hizmet sağlayıcılarını (VASP’ler) hedef alan, uyumsuzluk durumunda artık daha katı cezalar uygulayan yenilenen Kara Para Aklamayı Önleme Yasasıdır.

Dikkate değer değişiklikler arasında, katı kayıt gereklilikleri yer alıyor ve bunlara uymama durumunda iki yıla kadar hapis cezasına varılabiliyor.

Kanun, sanal varlık hesapları ve üçüncü taraf ödeme hesaplarını içeren kara para aklama suçları için altı aydan beş yıla kadar hapis ve 50 milyon NT$’a kadar para cezaları içeren özel kategoriler getiriyor.

Döviz satıcılarına yönelik düzenleyici tedbirler

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Gözden geçirilen yasalar aynı zamanda Tayvan’da faaliyet gösteren hem yerli hem de yabancı para bayileri için sıkı uyumluluk düzenlemeleri getiriyor.

Bu düzenlemeler, döviz satıcılarının Tayvan’ın kara para aklamayı önleme standartlarını karşıladıklarından emin olmak için ya uygun şirket kaydını tamamlamalarını ya da ülke içinde şubeler kurmalarını zorunlu kılmaktadır.

Kripto para endüstrisi üzerindeki etkisi

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Mali Denetleme Komisyonu Başkan Yardımcısı Qiu Shuzhen, FSC’nin bu düzenleyici revizyondaki hayati rolünü vurguladı.

Onun sözleri, sıkı denetim, iç kontrol ve artırılmış şeffaflığa olan bağlılığın altını çizdi.

Bu yasama hamlesi, Tayvan’daki yirmi beş sanal para borsasının yeni kara para aklamayı önleme hükümlerine uyumlarını doğruladığını gördü.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.