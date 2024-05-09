Terraform Labs’ın kurucusu Do Kwon, krizin ikinci yıl dönümünde muhtemelen 5,3 milyar dolar para cezasıyla karşı karşıya kalacak

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Terraform ekosisteminin kardeş tokenleri LUNA ve UST’nin çöküşünden önce kurucu Do Kwon’un daha fazla sermaye dağıttığını belirten tweeti geldi. Tweet pek eskimedi, krizden iki yıl sonra Terraform Labs ve kurucusu Do Kwon 5,3 milyar dolarlık cezayla karşı karşıya kaldı.

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Do Kwon’un daha fazla sermaye dağıtma sözünün ikinci yıl dönümü

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9 Mayıs’ta Do Kwon, Terraform topluluğuna algoritmik stabilcoin UST’nin sabitlenmesinin üstesinden gelmek için daha fazla sermaye dağıtacağına dair güvence verdi. 11 Mayıs’ta Kwon, UST’nin sabitini yeniden kurmak için bir strateji sundu. Kwon’un 2022’deki tweet’i X’te yeniden ortaya çıktı.

2 years ago pic.twitter.com/wxgwpMR4DP — Quinten | 048.eth (@QuintenFrancois) May 9, 2024 Do Kwon’s tweet

Kwon’un tweet’inden bu yana geçen iki yıl içinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), New York mahkemesinden Terraform Labs ve kurucusu Do Kwon’a 5,3 milyar dolar para cezası verilmesini talep etti. Düzenleyici, Terraform ekosistem tokenlerinin 40 milyar dolarlık patlamasında kuruluşun rolü için ağır bir ceza talep etti.

SEC, kanunen zorunlu olan haksız kazançların geri ödenmesi için 4,74 milyar dolar, Terraform Labs’tan 420 milyon dolar ve kurucu Kwon’dan 100 milyon dolar talep etti. ABD mali düzenleyicisi, cezaları Terraform Labs ve Do Kwon’un dolandırıcılıktan elde ettiği kazançlara “muhafazakar” ancak makul bir yaklaşım olarak gerekçelendirdi.

Mahkeme, iki tarafın sivil dolandırıcılık suçlamalarından sorumlu olduğuna karar verdi ve mahkeme belgeleri, LUNA’nın kurumsal yatırımcılara 65,2 milyon dolarlık satışını ortaya çıkardı. Luna Foundation Guard, 1,8 milyar dolarlık LUNA ve UST sattı.

Terraform ekosisteminin çöküşü, Kwon’un “haksız kazançları” ve mahkeme cezaları, 2022’de birçok kripto ticaret firmasının ve kredi verenin cam evlerinin yıkılmasına ve 2022 boyunca bir dizi iflasla sonuçlanan 4 milyar dolarlık patlamanın ardından geldi. ve 2023.

Terra Foundation, ABD merkezli kullanıcılar için TFL ürünlerine erişimi kısıtlıyor

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Terra Vakfı, mahkemelerde yaşanan son gelişmeler ışığında faaliyetlerinde değişiklik yaparak, ABD’deki kullanıcıların bazı ürün ve özelliklerine erişimini kısıtlayacağını duyurdu. TFL’nin katkıda bulunduğu Terra blockchain ve Alliance gibi açık kaynaklı projeler etkilenmedi.

1/ Attention Terra community:



Due to the recent court ruling, TFL is making changes to its operations moving forward, including active liquidity provisioning and access to TFL products in certain jurisdictions.



🧵 👇 — Terra 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) April 25, 2024 Terra Foundation announcement

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.