Warner Bros. Discovery’nin 1. Çeyrek karı beklentileri karşılayamadı: gelir %7 düştü ancak yayın güçlü bir şekilde artıyor

ABD merkezli çok uluslu kitlesel medya ve eğlence grubu Warner Bros. Discovery, Inc., bugün 24 Mali Yılı’nın ilk çeyreğine ilişkin kazançlarını açıkladı.

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Şirket, önceki yılın ilk çeyreğine göre %7 düşüşle 10,27 milyar dolar olan uzmanların beklentilerinin aksine 9,958 milyar dolar gelir elde etti.

Warner Bros. Discovery, Inc. 4966 milyon veya hisse başına 0,40 dolarlık düzeltilmiş zarar gördü. Şirketin hisseleri yüzde 3 düştü.

İlk çeyrekte, ağ reklam geliri %11’lik bir düşüş gördü ve bildirilen ağ reklam geliri 1,99 milyar dolar oldu.

Bu çeyrekte toplam Düzeltilmiş FAVÖK 2.102 milyon dolardı.

İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit 585 milyon dolara yükseldi. Serbest nakit akışı, 23 Mali Yılının 4. çeyreğine kıyasla 1,3 milyar dolarlık bir artışla 390 milyon dolara yükseldi.

Warner Bros. Discovery, Inc.’in Başkanı ve CEO’su David Zaslav şunları söylüyor:

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“Önemli KPI’lardaki güçlü sonuçların da gösterdiği gibi, ilk çeyrekte kaydettiğimiz ilerlemeden memnunuz. Yayıncılık işimizde, reklam satışlarında güzel bir ivme yakalayarak anlamlı bir büyüme sağladık ve bu çeyrekte yaklaşık 90 milyon dolar pozitif FAVÖK elde ettik. Yakında Max’i Avrupa çapında 29 ülkede kullanıma sunacağız ve önümüzdeki yıl Max’in içerik yelpazesi şimdiye kadarki en güçlü içeriklerimizden biri olacak. Warner Bros. Pictures ayrıca hem yurt dışı hem de küresel gişe hasılatı 1 milyar dolara ulaşan ilk stüdyo olarak yıla güçlü bir başlangıç yaptı ve harika bir iş planına sahipler. Daha da önemlisi, sezonsal olarak en zayıf FCF çeyreğimizde bile bir kez daha güçlü serbest nakit akışı sağladık. Kendimizi önümüzdeki fırsatlardan tam olarak yararlanacak şekilde konumlandırırken şirketimizi geleceğe dönüştürmek için cesur hamleler yapmaya devam ediyoruz.”

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.