Almanya’nın DAX’ı, Fransa’nın CAC’ı ve İngiltere’nin FTSE 100 endeksleri, İngiltere’nin güçlü GSYİH verileriyle yükseldi

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Avrupa borsaları, İngiltere’nin beklenenden güçlü büyüme rakamları ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi uygulayabileceğine dair artan iyimserliğin etkisiyle Cuma günü yükseliş kaydetti.

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Almanya’nın DAX endeksi %0,4, Fransa’nın CAC 40 endeksi %0,5 ve İngiltere’nin FTSE 100 endeksi de %0,4 arttı.

İngiltere ekonomisi resesyondan çıkarak yatırımcı güvenini artırıyor

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Olumlu piyasa hissiyatına ek olarak İngiltere, ekonomisinin 2024 yılının ilk çeyreğinde %0,6 büyüdüğünü, beklenen %0,4’ü aştığını ve önceki yılın ikinci yarısında başlayan durgunluktan etkili bir şekilde çıktığını duyurdu.

Ayrıca Mart ayında aylık büyüme oranı %0,4 ile %0,1’lik beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

İngiltere Merkez Bankası ve ECB’nin para politikaları inceleme altında

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İngiltere Merkez Bankası Perşembe günü faiz oranlarını 16 yılın en yüksek seviyesinde tutmasına rağmen, kararda dokuz üyeden ikisinin faiz indirimini tercih etmesiyle bölünmüş oylar da yer aldı.

Bu durum önümüzdeki aylarda potansiyel faiz indirimi spekülasyonlarını alevlendirdi ve para piyasası yatırımcıları bir sonraki politika toplantısında faiz indiriminin %45 ihtimalini tahmin ediyor.

Ayrıca yılsonuna kadar yaklaşık 58 baz puanlık gevşeme bekleniyor.

Yatırımcılar aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası’nın, özellikle Haziran ayındaki faiz indirimine ilişkin işaretlerin ardından gelecekteki faiz indirimlerine ilişkin daha fazla bilgi sağlaması beklenen en son para politikası toplantı hesabını da heyecanla bekliyor.

Kurumsal sektör, IAG ve Mediobanca liderliğinde güçlü bir büyüme gösteriyor

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Kurumsal alanda IAG hisseleri, havayolu grubunun ilk çeyrekte 68 milyon Euro faaliyet kârı bildirmesinin ardından %2 arttı; bu, geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artış olan 9 milyon Euro’ya göre önemli bir artış.

British Airways, Iberia ve Aer Lingus’un ana şirketi IAG da gelirlerinde keskin bir artış bildirdi ve kendisini yaklaşmakta olan yoğun yaz seyahat sezonu için güçlü bir şekilde konumlandırdı.

Benzer şekilde Mediobanca’nın hisseleri, bu ay 421 milyon Euro tutarında ara temettü dağıtmayı planlayarak Ocak-Mart çeyreğinde net karının yıllık bazda %42 arttığının açıklanmasının ardından %3 arttı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.