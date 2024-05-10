Tartışmalı DeFi protokolü EigenLayer, EIGEN token airdrop’unu açtı, işte nasıl hak talebinde bulunacağınız

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EigenLayer’ın airdrop’u uzun zamandır bekleniyordu ve proje, yeniden alım programı nedeniyle heyecanla karşılandı. DeFi protokolü, kullanıcıların stake edebileceği ve şu anda devredilemeyen EIGEN tokenı olan stake düşüşü için talep açtı.

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EigenLayer, EIGEN token hisselerinin düşürülmesi için talepte bulundu

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EigenLayer, EIGEN tokenlerinin airdrop’u için hak talebinde bulundu. Bu tokenlar devredilemez olsa da, kullanıcılar ödül kazanmak için bunları stake edebilir. EigenLayer, coğrafi engelleme kullanıcıları nedeniyle tartışmalıydı ve spekülatörler, EIGEN’in tamamen seyreltilmiş değerini 15 milyar dolar olarak belirledi.

Ethereum tabanlı protokol, ilk olarak Ether’in zincirinden alınan güvenliğin yeniden kullanılmasıyla ün kazandı. EigenLayer, DeFi’de stake etme konusunda sınırları zorlayan ve kullanıcılar için potansiyel ödülleri en üst düzeye çıkaran yeni bir gelişme olarak sunuldu.

Proje, uygun kullanıcıların EIGEN tokenlarından paylarının düşürülmesini talep etmeleri için bir pencere açtı, ancak bunlar serbestçe alınıp satılamaz, ancak bunlar stake edilebilir.

EigenLayer’in temel özelliklerinin çoğu, devam eden bir çalışmadır ve kullanıcılar, varlıkları proje platformuna yatırmak için puan toplamıştır. Piyasa katılımcıları puan toplayarak puanlarını korumalarına ve EIGEN token airdrop’una uygun olup olmadıklarını belirlemelerine yardımcı oldu.

Airdrop nasıl talep edilir?

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EigenLayer’in resmi blog yazısı, hisse düşüşünün 1. Sezonunun Cuma günü başlayacağını ve ilk arzın %6,05’inin alınabileceğini belirtiyor. 1. Sezon 2. Aşama, Haziran ortasında bu oranı %6,75’e çıkaracak ve proje toplamda 113 milyon EIGEN tokeni dağıtacak.

DeFi protokolü, airdropun tüm sezonları boyunca topluluk üyelerine ilk token arzının %15’ini ayırdı. 1. sezon ödüllerini talep etmek için kullanıcıların 10 Mayıs 2024 ile 7 Eylül 2024 tarihleri arasında iddialar.eigenfoundation.org adresini ziyaret etmeleri gerekmektedir.

Ether veya likit stake tokenlarını 15 Mart’tan önce EigenLayer’da doğrudan yeniden stake eden kullanıcılar, ek 100 bonus token alacak.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.