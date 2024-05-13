Asya piyasaları Çin enflasyon verileriyle düşüşte, Avrupa hisseleri ise ekonomik iyimserlik nedeniyle yükselişte

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Asya Pasifik bölgesindeki borsalar, Çin’den gelen taze verilerin etkisiyle Pazartesi günü çoğunlukla düşük işlem gördü. En son enflasyon rakamları, Nisan ayında yıllık bazda %0,3’e artış gösterdi ve bu da Çin hisse senetlerinde düşüşe yol açtı.

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Shanghai Bileşik %0,9 düşerken, Shenzhen Bileşik %0,69 düştü. Buna karşılık, Hong Kong’un Hang Seng endeksi aynı anda %0,42 artışla trendi tersine çevirdi.

Bölgenin diğer bölgelerinde Güney Kore’nin Kospi endeksi %0,41, Japonya’nın Nikkei 225 endeksi %0,32 ve Avustralya S&P/ASX 200 endeksi %0,18 oranında hafif düşüş yaşadı.

Bu hareketler, Çin’in enflasyon dinamiklerinin bölge ekonomileri üzerindeki etkilerini sindirirken yatırımcıların ihtiyatlılığını yansıtıyor.

Döviz piyasalarında istikrar

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Döviz piyasaları, doların Japon yeni karşısında sabit kalmasıyla çok az değişiklik gördü ve TSİ 07:18 itibarıyla 155,8290 Yen seviyesinde işlem gördü. Bu istikrar, yatırımcıların daha fazla ekonomik işaretler beklediği bir bekleyiş modelini gösteriyor.

Avrupa hisse senetleri önemli ekonomik raporlar öncesinde olumlu bakıyor

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Avrupa’da hisse senedi piyasaları, Salı günü yayınlanacak çok sayıda önemli ekonomik rapor öncesindeki beklentinin etkisiyle piyasa öncesi oturumlarda yüksek işlem gördü.

Yatırımcılar özellikle Almanya’nın enflasyon oranları, Birleşik Krallık’taki işsizlik oranı ve Avro Bölgesi genelindeki ekonomik hissiyatla ilgili gelecek verilere odaklanmış durumda.

Spesifik olarak Almanya’nın DAX endeksi %0,09, İngiltere’nin FTSE 100 endeksi aynı marjla, Fransa’nın CAC 40 endeksi %0,15 ve Eurostoxx 50 endeksi %0,14 artış kaydetti.

Bu mütevazı artışlar, bölgede sürdürülebilir ekonomik toparlanmanın sinyalini verebilecek olumlu haberler almayı ümit eden yatırımcıların temkinli iyimser görünümünü yansıtıyor.

Avrupa’da döviz istikrarı sürüyor

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Euro ve İngiliz sterlini, ABD doları karşısında sabit kalarak TSİ 07:58 itibarıyla sırasıyla 1,07728 dolar ve 1,25279 dolara satıldı.

Döviz piyasalarındaki bu istikrar, yatırımcıların potansiyel olarak haber ağırlıklı bir Salı gününe hazırlanırken benimsedikleri bekle ve gör yaklaşımını vurguluyor.

Genel olarak, küresel finans piyasaları, Asya’da enflasyon endişeleri nedeniyle karışık bir temkinli düşüş eğilimi sergiliyor; buna Avrupa’da olumlu ekonomik verilerle ilgili ümitli beklentinin yol açtığı mütevazı kazanımlar da eşlik ediyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.