GameStop rallisi açığa satış yapanların 1 milyar dolara kadar kayıp yaşamasına neden oldu

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S3 Partners’ın verilerine göre, GameStop Corp’un hisseleri bugünkü işlemlerde yükseldi ve bu durum açığa satış yapanlar için 1 milyar dolar tutarında zararla karşı karşıya olan önemli mali sıkıntıya yol açtı.

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GameStop’un hisselerindeki bu artış, daha çok çevrimiçi takma adı “Roaring Kitty” olarak bilinen Keith Gill’in yakın zamanda yaptığı bir gönderiden kaynaklandı.

Gill’in gönderisi, yatırımcılar arasında büyük ilgi ve iyimserlik uyandıran aktif ticarete potansiyel dönüş potansiyeline işaret etti.

Pazar favorileri üzerinde daha geniş etki

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Bu yükseliş yalnızca GameStop’u yükseltmekle kalmadı, aynı zamanda Reddit kullanıcıları arasında popüler olan diğer hisse senetlerini de olumlu yönde etkiledi.

AMC Entertainment Holdings, Trump Media & Technology, BlackBerry ve ALTC Acquisition Corp’un hisseleri de GameStop’un güçlü performansının etkisiyle kazançlar elde etti.

Gelecekteki piyasa hareketlerine ilişkin tahminler

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S3 tahmine dayalı analitik genel müdürü Ihor Dusaniwsky, durum hakkında yorum yaparak piyasanın ralliye yanıt olarak kısa pozisyon kapatma gibi başka faaliyetler görebileceğini öne sürdü.

Dusaniwsky, momentum devam ederse agresif alımların devam edebileceğini belirterek, “Bugünkü işlemden önce zaten 100/100 sıkışma puanına sahip olduğundan bu hisse senedinin kısa kapanmasını bekliyoruz.” dedi.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

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