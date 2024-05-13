Karnaval stokları arttı ama CCL hala iyi bir satın alma mı?

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Carnival Corporation’ın (NYSE: CCL) hissedarları, hisse senedi fiyatının geçen yıl %52’nin üzerinde artması ve S&P 500’ün %22’lik artışının önemli ölçüde üzerinde performans göstermesiyle önemli kazanımlar elde etti.

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Bu artış, potansiyel yatırımcıların Carnival hisselerindeki şansı kaçırıp kaçırmadıklarını veya şirketin toparlanma gidişatının ileride daha fazla büyümeyi işaret edip etmediğini merak etmelerine neden olabilir.

Pandeminin etkisi ve CCL’nin sonraki toparlanması

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Kruvaziyer sektörü pandemiden ağır darbe aldı; kısıtlamalar ve sağlık endişeleri seyahatte keskin bir düşüşe neden oldu.

Carnival’ın geliri 2020 mali yılında %73 düşüşle 5,6 milyar dolara geriledi ve bu da bir önceki yıl elde edilen 3 milyar dolarlık kara kıyasla 10,2 milyar dolar zarara yol açtı.

Ancak seyahat kısıtlamaları hafifledikçe ve tüketici güveni geri geldikçe Carnival güçlü bir toparlanma yaşadı.

29 Şubat’ta sona eren çeyrekte şirket, doluluk oranının %102 olduğunu bildirdi ve bilet fiyatlarını artırarak gelirini yıllık %22 artışla 5,4 milyar dolara çıkardı.

Kaynak: TradingView

Mevcut görünüm ve gelecekteki belirsizlikler

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Carnival’ın yönetimi iyimser; gelecek yıl için rekor seviyedeki rezervasyonları ve iyileşen fiyat ve doluluk oranlarını öne sürüyor.

Ancak daha geniş ekonomik bağlam belirsizlikler ortaya çıkarıyor.

Yavaşlayan GSYİH büyümesi ve devam eden yüksek faiz oranları, potansiyel bir durgunluğa ilişkin endişeleri artırıyor; bu da seyahat ve gemi seyahati gibi eğlence faaliyetlerine yönelik ihtiyari harcamaları etkileyebilir.

Değerleme ve yatırım hususları

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Carnival’ın hisse senedi fiyatlarındaki güçlü toparlanmaya rağmen fiyat-satış oranı, bir yıl önceki seviyelerle tutarlı ve 10 yıllık geçmişine göre makul bir seviyede 0,8 seviyesinde kalıyor.

Bu, son kazanımlara rağmen hisse senedinin hala adil bir şekilde değerlenebileceğini gösteriyor.

Ancak seyahat ve eğlence sektörünün döngüselliği makroekonomik risklerle birleştiğinde dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.

Yatırımcıların ekonomik göstergeleri ve Karnaval performansını yakından takip etmesi teşvik ediliyor.

Hisse senedinin değerlemesi daha olumlu hale gelirse ve ekonomik görünüm istikrara kavuşursa, uzun vadeli yatırımcılar Carnival’ı cazip bir seçenek olarak görebilirler.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

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