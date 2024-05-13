Şirketin yeni kıdemli başkan yardımcısını atamasıyla Intel hisseleri yükselişe geçti

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Intel Corporation’ın hisseleri, Pazartesi günü Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ticaret oturumunda %4’ün üzerine çıkarak kayda değer bir yükseliş yaşadı.

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Bu artış, Kevin O’Buckley’nin Intel’in Döküm Hizmetleri bölümünün yeni kıdemli başkan yardımcısı ve genel müdürü olarak atandığının duyurulmasının ardından geldi.

Liderlik değişimi sırasında stratejik atama

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O’Buckley, Intel’in üst düzey liderlik ekibine katılarak ve doğrudan CEO Patrick Gelsinger’a rapor vererek çok önemli bir role adım atacak.

Görevi, şirketteki 35 yıllık övgüye değer görev süresinin ardından emekli olan Stuart Pann’dan devraldı.

Gelsinger said,

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” Yapay zeka çağı için dünyanın ilk sistem dökümhanesini kurmaya devam ederken Kevin, Intel Foundry’nin dayanıklı ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri aracılığıyla süreç ve paketleme teknolojisi sunma konusundaki benzersiz yeteneğinden yararlanarak müşterilerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmada kritik bir rol oynayacak.”

Yeni atamaya piyasa tepkisi

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Duyuru sonrasında Intel’in hisseleri %4,25 oranında artarak 11:17 ET itibariyle her biri 31,12 dolara ulaştı.

Piyasanın bu olumlu tepkisi, özellikle şirketin yapay zeka destekli dökümhane sektöründeki yeteneklerini genişletmeye odaklandığı bir dönemde, Intel’in yeni liderlik altında stratejik yönüne ilişkin yatırımcıların iyimserliğini yansıtıyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

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