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Merkezi Hindistan’ın Mumbai kentinde bulunan çok uluslu otomobil üreticisi Tata Motors Limited (TATAMOTORS.NS), şu ana kadar zorlu bir hafta sonu ve pazartesi geçirdi.

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Tata hisseleri bugün bu makalenin yazıldığı sırada %9’a yakın bir düşüş yaşadı ve Cuma sabahından beri neredeyse 100 Hindistan rupisi (93,80 INR) seviyesindeydi; bu da toplam mevcut hisse fiyatının %10’a yakınını kaybetti. Ama neden?

Tata’nın son kazancı açıklandı

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10 Mayıs’ta Tata Motors 2024’ün 4. çeyreği mali sonuçlarını açıkladı.

Kazançlar büyük ölçüde piyasa beklentileri dahilindeydi ve zorlu bir çeyrekte esneklik gösterdi; tüm grup için gelir %13 artışla ₹120,0K Cr’ye ulaştı; Tata Motors Ltd’nin kendisi de tüm zamanların en yüksek rakamı olan ₹ 437,9K Cr’lik rekor yüksek gelir bildirdi. ₹ 62,8 bin Cr seviyesinde yüksek FAVÖK ve ₹ 31,8 bin Cr net kâr.

Dikkatli bir bakış açısı – çok ihtiyatlı bir tepki

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Tata grubunun 2024 Mali Yılını iyi atlattığını gösteren iyi mali sonuçlara rağmen, kazanç açıklamasının asıl konuşulan konusu Tata ve onun Jaguar ve Land Rover alt bölümleri (JLR) tarafından 2025 Mali Yılı için verilen görünümlerdi.

Bunların hepsi önümüzdeki yıl için temkinli ve hafif düşüş beklentilerini ifade etti. JLR, FVÖK marjlarının önümüzdeki yıl sabit kalmasını beklerken Tata Binek Araçlar, “dış faktörlerin” büyümeyi “ılımlı” tutmasını bekliyordu.

Bu arada Tata Ticari Araçlar, “jeopolitik gelişmeleri, faiz oranlarını, akaryakıt fiyatlarını ve enflasyonu yakından takip ederken iç talep konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik” sergilediğini açıkladı.

Kazançların bugün sadece ₹950,30 olarak açıklanmasının ardından Tata hisse senedi fiyatı Cuma günü 1047₹’den düştüğü için piyasa duyarlılığı bu açıklamaları pek hoş karşılamadı.

Piyasada seçim heyecanı

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Ayrıca, küresel yatırımcıların son zamanlarda Hint hisse senetlerine karşı tedirgin davrandığını da belirtmekte fayda var; çünkü ülke şu anda herhangi bir sürpriz ortaya çıkması durumunda ülke için gerçek bir siyasi belirsizlik yaratma potansiyeline sahip ulusal seçimler sürecinde.

Hatta Tata Motors’un genel müdürü Girish Wagh, kazançlarla ilgili yaptığı açıklamada buna doğrudan atıfta bulunarak şirketin Hindistan’daki ticari araç satışlarının “23 Mali Yılı’nın yüksek baz etkisinden, 5 eyalette yapılan seçimlerden ve genelge duyurusundan etkilendiğini” söyledi. seçimler.”

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.