ABD emisyon azaltımları Paris anlaşması kapsamında 2030 hedeflerinden sapıyor

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Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında önemli ilerleme kaydedilmesine rağmen ABD, Paris Anlaşması kapsamında belirlenen 2030 hedeflerine ulaşma yolundan sapmış durumda.

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Biden yönetiminin kapsamlı yeşil sübvansiyonları ve yeni iklim düzenlemeleri emisyonları önemli ölçüde azalttı, ancak bunlar, on yılın sonuna kadar emisyonları 2005 seviyelerine göre en az yüzde 50 oranında azaltma yönündeki iddialı hedefin gerisinde kalıyor.

İlerleme kaydedildi ancak hedeflere hâlâ ulaşılmadı

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Rhodium Group’un bağımsız araştırmasına göre ABD’nin 2030 yılına kadar 2005 seviyelerinin yüzde 32 ile yüzde 43 arasında emisyon azaltımını gerçekleştirmesi muhtemel.

Analiz ayrıca, azaltımların 2035 yılına kadar yüzde 38 ile yüzde 55 arasına ulaşacak şekilde hızlanmasını öngörüyor. Bu rakamlar önemli bir ilerlemeyi temsil ederken, 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltım taahhüdünün yerine getirilmesinin zorluğunu da vurguluyor.

Biden yönetimi, emisyonları azaltmayı amaçlayan bir dizi yasal ve düzenleyici önlemi hayata geçirdi.

Bunlar arasında en dikkat çekeni, 369 milyar dolarlık temiz enerji sübvansiyonunu içeren Enflasyonu Azaltma Yasası’dır.

Ek olarak, Çevre Koruma Ajansı (EPA), enerji santralleri ve araçlardan kaynaklanan emisyonları azaltmak için düzenlemeler getirmiştir.

Ancak bu çabalara rağmen Rodyum Grubu’nun analizi, Paris Anlaşması’nın hedeflerine uyum sağlamak için daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

Biden’dan temiz enerjiye rekor yatırım

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2024’ün ilk çeyreğinde ABD’de temiz enerji yatırımı 71 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştı ve bu, 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 40’lık bir artışa işaret ediyor.

Yatırımlardaki bu artış, enerji sektöründen kaynaklanan emisyonların azaltılmasında kritik önem taşıyan rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru önemli bir kaymanın altını çiziyor. Ben

Rodyum’un enerji ve iklim uygulamaları direktör yardımcısı King, ilerlemeyi kabul etti ancak bunun 2030 hedefine ulaşmak için yetersiz olduğunu vurguladı.

Bu bizi 2030’da yüzde 50’ye ulaştırmıyor, bizi uzun vadeli karbonsuzlaştırma yoluna sokmuyor.

Sektöre özel indirimler ve zorluklar

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Rhodium Group’un tahmini, çeşitli sektörlerdeki emisyon azaltımlarına ilişkin iyimser tahminler içeriyor.

Rüzgar ve güneş enerjisinin yaygınlaşması ve kömür kullanımındaki azalmanın etkisiyle, 2035 yılına gelindiğinde enerji sektöründen kaynaklanan emisyonlar 2023 seviyelerinin yüzde 83 altına düşebilir.

Benzer şekilde, ulaşım emisyonlarını hedefleyen yeni EPA düzenlemeleri, 2035 yılına kadar 2023 seviyelerinin yüzde 34’e kadar azaltılmasına yol açabilir.

Sıkı EPA düzenlemeleri sayesinde, petrol ve gaz operasyonlarından kaynaklanan metan emisyonlarının aynı dönemde yüzde 28’e kadar azalması bekleniyor.

Ancak bu tahminler uyarıları da beraberinde getiriyor. Veri merkezlerinden gelen artan elektrik talebi ve ABD Yüksek Mahkemesi’nin iklim düzenlemelerine yönelik potansiyel yasal zorlukları, emisyon azaltımlarının beklenen seyrini değiştirebilir.

Haziran ayında Yüksek Mahkeme, ABD kurumlarının kanunları kendi yorumlarına dayalı olarak kurallar ve düzenlemeler oluşturmasına izin veren uzun süredir devam eden bir hukuk doktrinini bozarak federal kurumların otoritesini sınırladı.

Bu karar, emisyonları azaltmayı amaçlayan gelecekteki düzenleyici çabaları engelleyebilir.

Trump kazanırsa ne olur?

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Yaklaşan başkanlık seçimi, ABD’nin iklim hedeflerine yeni bir belirsizlik katmanı daha ekliyor.

Eski Başkan Donald Trump’ın seçimi kazanması durumunda bir kez daha Paris Anlaşması’ndan çekilmesi ve Biden yönetiminin iklim politikalarının çoğunu tersine çevirmesi bekleniyor.

Bu potansiyel politika değişikliği, ABD’nin emisyon azaltma hedeflerine yönelik ilerlemesini önemli ölçüde etkileyebilir.

Sürekli eylem ihtiyacı

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ABD emisyonları azaltma konusunda kayda değer ilerlemeler kaydetti ancak Paris Anlaşması hedeflerine ulaşma yolu hala zorluklarla dolu.

Rodyum Grubunun analizi, emisyonları azaltmaya yönelik sürekli ve geliştirilmiş çabaların önemini vurgulamaktadır. Politika yapıcıların, işletmelerin ve tüketicilerin hepsinin, uzun vadeli karbonsuzlaştırmayı amaçlayan kapsamlı bir stratejiye katkıda bulunmaları gerekecek.

Araştırmacılar, özellikle enerji sektöründen kaynaklanan emisyonlardaki keskin düşüşlerin 2023 ile 2035 yılları arasında devam edeceğini öngörüyor.

Ancak bu azalmaların gerçekleştirilmesi, düzenleyici zorluklar ve artan enerji talepleri de dahil olmak üzere önemli engellerin aşılmasını gerektirecektir.

Biden yönetiminin girişimleri sağlam bir temel oluşturdu ancak ABD’nin iklim taahhütlerini yerine getirmesini sağlamak için ek önlemler gerekli olacak.

Amerika Birleşik Devletleri, temiz enerjiye yapılan önemli yatırımlar ve sıkı düzenleyici önlemler sayesinde sera gazı emisyonlarını azaltmada kayda değer ilerleme kaydetti.

Ancak Rodyum Grubunun son analizi, bu çabaların 2030 yılına kadar Paris Anlaşması kapsamında belirlenen iddialı hedefleri tutturmak için yeterli olmadığını gösteriyor.

Bulgular, iklim krizine etkili bir şekilde çözüm bulmak için sürekli ve geliştirilmiş eylemlere duyulan ihtiyacın altını çiziyor. Siyasi ortam geliştikçe ve yeni zorluklar ortaya çıktıkça, karbondan arındırma yönündeki ivmeyi sürdürmek, ABD’nin iklim taahhütlerini yerine getirmesi açısından hayati önem taşıyacak.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.