Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Değişen sosyal medya ortamında Truth Social, iddialı bir hedefe ve tartışmalı bir figüre sahip önemli bir oyuncu olarak ortaya çıktı. Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından kurulan ve büyük oranda sahibi olduğu platform, teknoloji devlerinin giderek hakim olduğu bir dönemde kendisini ifade özgürlüğünün savunucusu olarak tanıtıyor.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Trump’ın Truth Social’ın ana şirketi Trump Media & Technology Group Corp’ta (TMTG) önemli bir hisseye sahip olması nedeniyle platformun kendisine sağlayacağı potansiyel mali ödüller oldukça büyük.

Trump’ın mali payı ve potansiyel kârları

Copy link to section

Donald Trump’ın Truth Social’a katılımı sembolik olmanın ötesinde bir anlam taşıyor; Temmuz 2024 itibarıyla 114.750.000 adi hisseye denk gelen TMTG’nin yaklaşık %65’ini elinde bulundurmaktadır.

Bu önemli sahiplik, onu potansiyel olarak muazzam mali faydalar elde edebilecek bir konuma yerleştiriyor. Trump yakında, muhtemelen Eylül 2024 gibi erken bir tarihte, ABD Başkanlık Seçimlerinden hemen önce hisselerinin bir kısmını satma fırsatına sahip olabilir.

Bu zamanlama, potansiyel olarak milyarlarca dolarlık önemli kar elde etmesini sağlayabilir.

Ek olarak Trump, hisselere dönüştürülebilecek 4.061.251’e kadar varant opsiyonuna sahip olup, potansiyel mali kazançlarını daha da artırmaktadır.

Truth Social’ın hisse senedi performansı ve meme hisse senedi fenomeni

Copy link to section

Truth Social’ın hisse performansı inişli çıkışlı bir performans sergiledi.

Mart ayının sonunda 66 dolarlık zirveye ulaştı ancak daha sonra yaklaşık 33 dolara düştü, ancak ilk yatırımcılara teklif edilen 10 dolardan önemli ölçüde yüksek kaldı.

Stanford Hukuk Fakültesi profesörü Michael Klausner’a göre bu değişkenlik, hisse senedi fiyatlarını temel iş performansından ziyade sosyal medya vızıltısının yönlendirdiği “mem hisse senedi” olgusunun göstergesidir.

Truth Social’ın karşılaştığı zorluklar

Copy link to section

Truth Social, kurucularının “Big Tech’in ifade özgürlüğüne saldırısı” olarak gördüğü şeye karşı koymak ve ana akım platformlarda dışlanmış hisseden kullanıcılara hitap etmek için yaratıldı.

Ancak bu ideolojik desteği önemli kullanıcı katılımına dönüştürmek önemli bir zorluktur.

Platformun kullanıcı ölçümleri konusunda oldukça şeffaf olması, gerçek erişimini ve etkisini değerlendirmeyi zorlaştırıyor. Bu şeffaflık eksikliği sorunludur; özellikle de çoğu sosyal medya platformunun iş modeli için hayati önem taşıyan reklamverenlerin ilgisini çekmek için kullanıcı katılımının hayati önem taşıması nedeniyle.

Üstelik Truth Social’ın mali durumu da endişeleri artırıyor. İlk çeyrekte TMTG, yalnızca 0,77 milyon dolarlık gelir üzerinden 328 milyon dolar zarar bildirdi.

Bu kayıplara rağmen yatırımcılar, Trump’ın siyasi markasını kârlı bir medya girişimine dönüştürme becerisine güvenerek şirketi desteklemeye devam ediyor.

Truth Social ve TMTG’nin geleceği

Copy link to section

Truth Social, ABD sosyal medya pazarındaki konumunu oluşturmaya çalışırken ikili bir zorlukla karşı karşıyadır: uygulanabilir bir iş modeli geliştirirken ifade özgürlüğü vaadini yerine getirmek.

Platformun başarısı, siyasi desteği aktif kullanıcı katılımına dönüştürme ve daha da önemlisi bu etkileşimi etkili bir şekilde paraya dönüştürme becerisine bağlı olacaktır.

Önümüzdeki aylar Truth Social için çok önemli. Ufukta potansiyel hisse satışları ve 2024 seçimleri yaklaşırken iş dünyası, siyaset ve sosyal medyanın iç içe geçmesi yakından incelenecek.

Truth Social’ın yerleşik sosyal medya devlerine gerçekten rakip olup olamayacağı belirsizliğini koruyor ancak yolculuğu, modern dijital çağda teknoloji, politika ve finansın kesişiminde ilgi çekici bir örnek olay sunuyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.