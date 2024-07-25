Lineage’ın Nasdaq’taki ilk çıkışı, agresif büyüme stratejisinin ortasında %5 artışla 4,4 milyar dolar topladı

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Dünyanın en büyük sıcaklık kontrollü depo gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) Lineage, Perşembe günü Nasdaq Borsası’nda kayda değer bir çıkış yaptı. “LINE” sembolü altında işlem gören şirketin hisseleri ilk günde %5’e kadar yükseldi.

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Bu umut verici başlangıç, yatırımcıların Lineage’in sağlam iş modeline ve stratejik büyüme girişimlerine olan güvenini yansıtıyor.

Çarşamba günü Lineage, 57 milyon hissenin her birini 78 dolardan fiyatlandırdı; bu, başlangıçtaki 70 ila 82 dolar hedef aralığının en üst sınırına yakındı.

Bu fiyatlandırma stratejisi, şirketin 4,4 milyar dolar toplamasını sağladı ve bu da ona 18 milyar doları aşan bir zımni değerleme sağladı.

Bu başarı, çip tasarımcısı Arm’ın bir önceki yılın Eylül ayındaki 4,8 milyar dolarlık halka arzından bu yana gerçekleşen en büyük halka arz olma özelliği taşıyor ve kruvaziyer operatörü Viking Holdings’in Mayıs ayındaki halka arzının iki katından daha büyük.

Lineage’ın agresif satın alma stratejisi

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Lineage’in etkileyici büyümesinin ardındaki önemli faktörlerden biri de agresif satın alma stratejisidir. Tek bir depoyla başlayan şirket, kapsamını genişletmek için 116 satın alma gerçekleştirdi.

Lineage yalnızca geçtiğimiz yıl Grupo Fuentes, Burris Logistics, Kennedy Transport ve Harnes gibi önemli şirketleri satın aldı.

Yalnızca Burris Logistics’in satın alınması Lineage’in portföyüne sekiz yeni tesis ekledi.

Bu genişleme stratejisi şirketin kapasitesini artırmanın yanı sıra küresel ağını da güçlendirdi.

Lineage şu anda Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesinde yaklaşık 2,9 milyar fit küp kapasiteye ulaşan 480’den fazla tesisi işletiyor.

Bu lokasyonlar, tedarik zincirinde gıda israfının ve buna bağlı çevresel etkilerin azaltılmasında önemli bir rol oynayan kapsamlı bir soğuk depolama tesisleri ağı oluşturuyor.

Sıcaklık kontrollü depolama çözümlerine talep

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Gıda kaybı, tedarik zincirinin her aşamasında önemli bir sorun; hasat sırasında veya hasattan hemen sonra tahminen 600 milyar dolar değerinde gıda israf ediliyor.

Bu atık, küresel emisyonların yaklaşık %11’ine katkıda bulunuyor ve bu da onu kritik bir çevresel sorun haline getiriyor.

Lineage’in geniş soğuk depolama tesisleri ağı, çabuk bozulan ürünleri daha etkili ve verimli bir şekilde koruyarak bu sorunun azaltılmasına yardımcı olur.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan ve Wells Fargo, Lineage’in Nasdaq’taki ilk açılışında baş sigortacılar olarak görev yaptı.

Lineage operasyonlarını genişletmeye ve yeteneklerini geliştirmeye devam ettikçe şirket, sıcaklık kontrollü depolama çözümlerine yönelik artan talepten yararlanmak için iyi bir konuma sahip.

Gıda israfını azaltmaya ve çevresel kaygıları gidermeye artan ilgi, Lineage’in sektördeki rolünün önemini daha da vurguluyor. Şirketin stratejik satın almaları, geniş küresel ağı ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığı, önümüzdeki yıllarda da başarısını artıracak gibi görünüyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.