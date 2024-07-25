Lloyds Bank’ın kazançlarından sonra NatWest hisse fiyatı tahmini

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NatWest (LON: NWG) hisse fiyatı bu yıl iyi bir performans göstererek FTSE 100 endeksinin en iyi performans gösterenlerinden biri oldu. Lloyds Bank, HSBC ve Barclays Banks’ı geride bırakarak yüzde 50’nin üzerinde artış gösterdi.

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Lloyds Bank’ın kazancı

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Royal Bank of Scotland, Coutts ve Ulster Bank’ın ana şirketi NatWest, Cuma günü üç aylık mali sonuçlarını yayınlarken ilgi odağı olacak.

Bu rakamlar, Lloyds Bank’ın karışık sonuçlar yayınlamasından bir gün sonra ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz oranı kararını açıklamasından bir hafta önce gelecek.

Lloyds, açıklamasında net gelirinin %9 düşmesi nedeniyle vergi sonrası yasal kârının 2,4 milyar £’a yükseldiğini söyledi. Maddi özsermaye kârlılığı (RoTE) %13,5’e düştü. RoTE, bir şirketin yalnızca maddi varlıklarını kullanarak yatırımcılara sağladığı kâra bakan önemli bir rakamdır.

Şirketin mali tabloları ayrıca tüketicilere verilen kredi ve avansların 452 milyar £’a, müşteri mevduatlarının ise 474 milyar £’a yükseldiğini gösterdi. Bunlar önemli rakamlar çünkü Lloyds Bank Birleşik Krallık’taki en büyük perakende bankadır.

Diğer dikkate değer ölçümler, CET1 oranının %13 hedefinin üzerine çıkarak %14,1’e yükselmesiydi. Sonuç olarak şirket temettüsünü %15 oranında artırmaya karar verdi. Lloyds, CET1 oranını yıl sonuna kadar %13,5’e ve 2025’e kadar %13’e düşürmeye çalışırken bu eğilim muhtemelen devam edecek.

Diğer Avrupa bankaları gibi Lloyds da Küresel Mali Krizin (GFC) ardından yıllar içinde rezervlere nakit ayırdı. Artık çoğu, uluslararası emsalleriyle uyum sağlamak için bu rezervleri azaltıyor.

NatWest’in kazancı önde

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Şirketin Cuma günü mali sonuçlarını açıklamasıyla birlikte NatWest hisse fiyatı artık ilgi odağı olacak.

Analistler arasındaki fikir birliği, şirketin ikinci çeyrekteki toplam gelirinin 3,4 milyar £’dan ikinci çeyrekte 3,40 milyar £’a düştüğü yönünde. Yakından takip edilen net faiz gelirinin (NII) ilk çeyrekte 2,615 milyar £’dan 2,61 milyar £’a ulaşması bekleniyor; bu da İngiltere Merkez Bankası faiz artışlarının etkisinin azaldığı anlamına geliyor.

Analistler ayrıca şirketin dönem kârının 904 milyon £ olmasını bekliyor. Müşterilere verilen net kredilerin önceki çeyrekte kaydedilen 378 milyar £’un üzerinde, 360 milyar £ olması bekleniyor.

Analistler, bu yılın bankanın yüksek faiz oranlarından faydalandığı 2023 yılına göre daha zayıf geçeceğine inanıyor. Bu bağlamda şirketin gelirinin 2023’te 14,7 milyar £’dan 13,8 milyar £’a düşeceği öngörülüyor.

Lloyds’un aksine NatWest’in, CET1 oranı rakamının %13,1 seviyesinde gelmesi beklendiğinden sermaye rezervlerini azaltmak için çok fazla alanı yok.

İngiltere Merkez Bankası’nın kararı

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NatWest hisse fiyatı için bir sonraki önemli katalizör, önümüzdeki hafta Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası’nın faiz oranı kararını açıklayacağı zaman gelecek.

Bu karar İngiltere ekonomisinin iyi gittiği bir zamanda verilecek. S&P Global tarafından Çarşamba günü yayınlanan bir rapor, imalat ve hizmet PMI’larının Temmuz ayında arttığını gösterdi. Enflasyon BoE’nin hedefinin altına düşerken, sterlin gelişmiş dünyada en iyi performans gösteren para birimlerinden biri oldu.

Bu nedenle analistler bu toplantıda ne bekleyecekleri konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bazıları bankanın faiz oranlarını %0,25 oranında düşürmeye karar vereceğini düşünürken, diğerleri faiz oranlarını değiştirmemeyi bekliyor. İkincisi, bankanın Baş Ekonomisti Huw Pill’in yakın zamanda yaptığı bir açıklamayla motive edildi. Pill, BoE’nin enflasyonu kutlaması için henüz çok erken olduğuna inanıyor.

Teorik olarak, eğer BoE faiz oranlarını düşürmeye başlarsa NatWest hisse senedi fiyatı düşmelidir çünkü bu daha düşük faiz geliri anlamına gelecektir. Ancak BoE ve Fed faiz indirimine başladığında NatWest ve diğer bankaların iyi işler yapacağına inanıyorum.

Bu, çoğu analistin NWG hisse fiyatı konusunda neden yükselişe geçtiğini açıklıyor. En çok yükseliş beklentisi içinde olanlardan bazıları Deutsche Bank ve Peel Hunt’tan analistler.

NatWest hisse fiyatı analizi

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NatWest hisse senedi fiyatı, Lloyds’un karışık kazançlarının ardından Perşembe günü 326 peniye kadar düştü. Bu önemli bir seviyeydi çünkü maviyle gösterilen yükselen kanalın alt tarafı boyuncaydı.

Daha sonra geri sıçradı ve 16 Mayıs’taki en yüksek noktası olan 330p’deki kilit direnç noktasının üzerine çıktı. Hisse senedi 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde kalmayı sürdürüyor.

Ayrıca Woodie pivot noktalarının ilk direncinin üzerine çıktı. Bu nedenle, alıcıların yılbaşından bugüne kadarki en yüksek seviyesi olan 342p’yi hedeflemesi nedeniyle hisse senedi muhtemelen yükselmeye devam edecek. Kanalın üst tarafının üzerinde bir kırılma daha fazla kazanca işaret edecektir. Bu görüş benim son NWG tahminim ile uyumludur.

Öte yandan, kanalın alt tarafının altındaki bir hareket daha fazla olumsuzluğa işaret edecek ve izlenecek bir sonraki nokta 313p olacaktır.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.