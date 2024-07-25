Siber güvenliğe nasıl yatırım yapılır: CrowdStrike’ın kargaşasının ortasında ETF’lerin durumu

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CrowdStrike hisselerindeki %33’lük dramatik düşüşün ardından Cathie Wood gibi bilinçli yatırımcılar bir satın alma fırsatı görüyor. Ancak perakende yatırımcılar için, düşen bir hisse senedini satın alma ya da belirsizliği bekleme kararı göz korkutucu olabilir.

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CrowdStrike bir çözüm bulmaya çalışırken, şirketin yakında normal faaliyetlerine döneceği ve iyileşmelerine yardımcı olacak potansiyel hükümet yardımı ile iyimserlik var.

Siber güvenlik hizmetlerine güvenen 29.000 kullanıcı için bu iyi bir haber olabilir.

Analistler de iyimser, önümüzdeki 12 ay boyunca EPS’nin %55,6 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor ve hisse senedinin 55,0x ileri F/K çarpanıyla işlem göreceğini öngörüyor.

ETF’ler aracılığıyla yatırım yapma durumu

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Böyle belirsiz zamanlarda, bir ETF aracılığıyla siber güvenlik sektörüne erişim sağlamak daha istikrarlı bir yatırım stratejisi olabilir.

Global X Siber Güvenlik ETF’si (NASDAQ: BUG) bunun en iyi örneğidir.

Bu ETF, özellikle siber güvenlik yatırımcıları için tasarlanmış olup, sektör genelinde çeşitli risklere maruz kalma imkanı sunmaktadır.

Global X Cybersecurity ETF, CrowdStrike’da %6,63’e, Check Point Software Technology Ltd.’de ise %6,75 ile biraz daha fazla hisseye sahiptir.

Bu nispeten küçük ETF, sermayeyi çeşitli geleneksel sektörlere ve coğrafi alanlara dağıtır ve toplamda 24 menkul kıymetten oluşur.

Bu çeşitlilik, son CrowdStrike sorunu gibi belirli şirket olaylarının ETF’nin kısa vadeli performansı üzerinde yalnızca küçük bir etkiye sahip olduğu anlamına geliyor.

Örneğin yakın zamanda CrowdStrike %33 düşerken BUG yalnızca %0,7 düştü.

Bu istikrarın nedeni, ETF içindeki diğer şirketlerin CrowdStrike’ın hoşnutsuz müşterilerinin işini alıp oynaklığı dengelemesi ve daha sorunsuz bir yatırım deneyimi sağlamasıdır.

Artan hükümet desteği potansiyeli

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Son olay aynı zamanda siber güvenliğin ulusal savunmadaki kritik rolünü de vurguluyor.

CrowdStrike yetkililerinin Kongre önünde birçok kez ifade verdiği gibi, ABD hükümetinin CrowdStrike’ın durumuna verdiği yanıt siber güvenliğin önemini vurguluyor.

Basiretli yatırımcılar devletin sektörü nasıl desteklediğini takip etmeli. İşini desteklemek için CrowdStrike’a fon sağlayacak mı? Genel anlamda performansı artırmak için diğer siber güvenlik şirketlerine mali yardım sunabilir mi?

Bunlar önemli sorular ama aynı zamanda BUG gibi ETF’lerin neden değerli olduğunu da gösteriyorlar.

Sektör çapında görünürlük sağlayarak yatırımcıların küresel olarak siber güvenliğe yönelik artan hükümet harcamalarından faydalanmasına olanak tanıyor.

HATA ile ilişkili riskler

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Siber güvenliğe yatırım yapmak doğal olarak riskleri de beraberinde getirir ve BUG da bir istisna değildir.

ETF’nin %100’ü Bilgi Teknolojileri sektörüne yatırım yapmaktadır ve ilk 10 pozisyonu fonun yarısından fazlasını oluşturmaktadır.

Bu yoğunlaşma yatırımcıların farkında olması gereken bir şeydir.

Bir Morningstar analistine göre, “Siber güvenlik yatırımcıları genellikle neye bulaştıklarını biliyorlar. Portföy son derece yoğunlaşmış durumda ve en büyük varlıklara önemli ölçüde maruz kalıyor.”

CrowdStrike mevcut kötü durumdan kurtulursa büyümesi ETF’yi olumlu yönde etkileyecektir.

Aksi takdirde, ETF içindeki diğer siber güvenlik firmaları büyük olasılıkla fayda sağlayacak ve yatırımcılar için bir güvenlik ağı sağlayacaktır. Her iki durumda da BUG’a yatırım yapmak, kişinin büyük olumsuz risklerle karşılaşmadan siber güvenlik sektöründe büyüme yakalamasına olanak tanır.

Değişken siber güvenlik ortamında ilerlemek isteyen yatırımcılar için Global X Siber Güvenlik ETF’si gibi ETF’ler dengeli ve çeşitlendirilmiş bir seçenek olarak düşünülebilir.

Yatırımları birden fazla şirkete yayarak, bu ETF’ler riskleri azaltır ve sektör büyümesinden yararlanır, bu da onları çalkantılı zamanlarda doğrudan hisse senedi yatırımlarına karşı ihtiyatlı olanlar için ihtiyatlı bir seçim haline getirir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.