Trump’ın ikinci başkanlığı elektrikli araçları ve temiz enerji politikalarını nasıl etkileyebilir?

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Donald Trump’ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak ikinci dönemi garantileme olasılığı, ABD’de elektrikli araçların (EV’ler) ve temiz enerjinin geleceği hakkında önemli soruları gündeme getiriyor.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Trump yönetiminin çevre politikaları ve temiz enerji konusundaki tartışmalı duruşuyla bilinmesine rağmen, göreve geri dönüşünün elektrikli araç endüstrisi ve daha geniş iklim girişimleri üzerinde önemli etkileri olabilir.

Trump’ın başkanlığının elektrikli araç sektörünü ve ilgili politikaları nasıl etkileyebileceği aşağıda açıklanmıştır.

Enflasyonu Azaltma Yasası’nın elektrikli araçlara yönelik desteğinin potansiyel olarak geri alınması

Copy link to section

Elektrikli araç endüstrisi için en acil endişelerden biri, Trump’ın 2022 Enflasyonu Azaltma Yasası (IRA) konusundaki tutumudur.

Temiz enerji girişimlerine 369 milyar dolar tahsis eden IRA, EV projelerine yatırımın artırılmasında önemli rol oynadı.

Manufacturing Dive’a göre IRA, yürürlüğe girdiğinden bu yana EV ile ilgili yatırımlarda yaklaşık 77,6 milyar dolar katalize etti.

Trump, IRA ile bağlantılı hibeleri ve sübvansiyonları dondurmayı açıkça taahhüt etti.

“Tüm yeni harcama hibeleri ve bağışları için moratoryum” uygulama önerisi, tüketicilerin elektrikli otomobilleri benimsemesini teşvik etmede çok önemli bir rol oynayan EV’ler için 7.500 dolarlık vergi kredisini de içeriyor.

Hazine Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere, EV alıcıları bu krediler sayesinde yılın başından bu yana toplu olarak 600 milyon dolar tasarruf etti; araç başına ortalama 6.900 dolar civarında tasarruf sağlandı.

Bu teşviklerin ortadan kaldırılması, elektrikli araçların benimsenme oranını önemli ölçüde yavaşlatabilir, potansiyel olarak iklim hedeflerine doğru ilerlemeyi engelleyebilir ve General Motors, Ford ve Tesla gibi büyük otomobil üreticilerini etkileyebilir.

EV’ler ve emisyonlara ilişkin düzenleme ortamındaki değişiklikler

Copy link to section

Trump’ın çevresel düzenlemelere yönelik şüpheciliği, Çevre Koruma Ajansı’nın (EPA) egzoz borusu emisyonlarına ilişkin yeni kurallarına kadar uzanıyor.

EPA’nın standartları, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların daha yüksek satışını teşvik ederek karbon emisyonlarını azaltmak için tasarlanmıştır. 2032 yılına kadar yeni araç satışlarının %56’sının elektrikli olmasını hedefleyen önerilen düzenlemeler uyarınca, otomotiv endüstrisinin daha yeşil teknolojiye doğru önemli geçişler yapması bekleniyor.

Trump’ın bu düzenlemelere muhalefeti, gazla çalışan araçları adil olmayan bir şekilde hedef alan bir “EV yetkisi” olarak tanımladığı EPA kurallarını yürürlükten kaldırma vaadini de içeriyor.

Hem sendikalar hem de otomobil üreticileri genel olarak bu standartları desteklese de Trump’ın bunları yürürlükten kaldırma vaadi, EV satışlarını artırma ve emisyonları azaltma çabalarını baltalayabilir.

Onun retoriği, geleneksel araçlar için daha yumuşak bir düzenleyici ortama dönüşü öneriyor; bu da emisyonların artmasına ve iklim değişikliğiyle mücadelede daha yavaş ilerlemeye yol açabilir.

Çinli otomobil üreticileri ve ABD üretimi

Copy link to section

Çevre politikalarının aksine, Trump’ın uluslararası ticarete ve Çinli otomobil üreticilerine yönelik tutumu, onun EV endüstrisi üzerindeki potansiyel etkisinin başka bir yönünü sunuyor.

Trump, kampanyası sırasında Çinli otomobil üreticileri için Amerikan fabrikaları kurulmasını veya Çin’den ihraç edilen araçlara %200’e kadar yüksek gümrük vergileri uygulanmasını savundu.

Onun söylemi, üretimi Meksika’dan ABD’ye kaydırmaya yönelik bir baskıyı öne sürüyor; bu da Tesla ve BYD gibi şirketlerin devam eden ve planlanan projelerini etkileyebilir.

Tesla’nın, bu yılın başında 15 milyar dolarlık bir yatırım planladığı açıklanan Meksika’daki fabrikası, Trump’ın ticaret politikalarının sonucuna bağlı olarak gecikmeler veya değişikliklerle karşı karşıya kalabilir.

Biden yönetimi Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik tarifeleri artırmaya hazırlanırken Trump’ın ticaret yaklaşımı, küresel tedarik zinciri ve EV sektöründeki yatırım planları için ek belirsizlikler yaratabilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.