CancelNetflix trendi, teknoloji CEO’larının siyasi onay korkusunun altını çiziyor: İşte nedeni

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Yaklaşan seçimlere giden gergin atmosferde, teknoloji CEO’ları kamusal siyasi tutum almaktan büyük ölçüde kaçındı. Başlangıçta kibir olarak algılanan bu kısıtlama, artık hesaplı bir hamle gibi görünüyor.

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Netflix’in kurucu ortağı Reed Hastings’in Kamala Harris’i kamuoyu önünde desteklemesiyle ateşlenen son #CancelNetflix trendi, CEO’ların siyasete daldıklarında karşılaşabilecekleri potansiyel tepkinin altını çiziyor.

Birçok üst düzey yönetici, seçimler öncesinde bilinçli olarak siyasi onaylardan kaçındı.

Netflix’in kurucu ortağı Reed Hastings’in Kamala Harris’in başkanlık kampanyasına halka açık olarak 7 milyon dolar bağışlamasıyla bu eğilim açıkça ortaya çıktı.

Joe Biden’ın çekilmesinin ardından Harris’in şansı hakkındaki iyimserliği aşikardı.

Hastings, Elon Musk’un sahibi olduğu sosyal medya platformu X hakkında, “Bunaltıcı tartışmanın ardından yeniden oyundayız” dedi. Musk ise tam tersine, eski başkana yönelik başarısız suikast girişiminin ardından Trump’ı hızla destekledi.

Congrats to Kamala Harris — now it is time to win — Reed Hastings (@reedhastings) July 23, 2024

Daha az kutuplaşmanın olduğu zamanlarda Hastings’in desteği fark edilmeyebilirdi. Ancak mevcut ortam oldukça zorlu ve MAGA destekçileri hızla X’te #CancelNetflix kampanyasını başlattı.

Kullanıcılar, Hastings’in bağışını gerekçe göstererek iptal edilen aboneliklerinin ekran görüntülerini yayınlamaya başladı. Trump’ın eski avukatı Jenna Ellis, X hakkında “Bu sadece başlangıç” yorumunu yaparak daha fazla tepkinin geleceğini işaret etti.

Bu durum, birçok CEO’nun neden politik olarak tarafsız kalmayı seçtiğini gösteriyor.

CEO’ların siyasi faaliyetlerinde düşüş

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Yahoo Finance’in analizine göre Amerika’nın büyüklük açısından en büyük 100 şirketinin %98’i herhangi bir başkan adayını mali olarak desteklemekten kaçındı. Bunun yerine katkılarını Kongre adaylarına yönelttiler.

Seçim yaklaştıkça siyasi atmosfer yoğunlaşıyor. Kamuoyu derinden bölünmüş durumda ve her iki tarafa verilen herhangi bir destek ciddi bir tepkiye davetiye çıkarıyor.

Böyle bir ortamda CEO’ların açık siyasi katılımdan kaçınması akıllıca görünüyor. Ancak bu onların tamamen devre dışı bırakıldığı anlamına gelmiyor. Tercih ettikleri adayları yine kurum içi siyasi komiteler aracılığıyla dolaylı olarak destekleyebilirler.

Hisse senedi için ne anlama geliyor?

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Hastings’in onayına yönelik tepkinin Netflix’in hisseleri üzerinde somut etkileri oldu.

Yatırımcılar, #CancelNetflix kampanyasının yol açtığı üyelik iptallerinin potansiyel mali etkisiyle boğuşuyor.

Acil mali kaygıların ötesinde, Trump’ın artan popülaritesine ve konuşmalarında doğrudan şirketi hedef alma potansiyeline ilişkin endişeler var.

Yatırımcılar için mevcut oynaklık bir ikilem teşkil ediyor. MAGA destekçilerinin devam eden tepkisi karşısında Netflix hisselerini elinde tutmanın akıllıca olup olmadığını değerlendirmeleri gerekiyor. Bu durum, giderek kutuplaşan bir toplumda siyasi onaylarla ilişkili riskleri net bir şekilde hatırlatıyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.