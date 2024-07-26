GALA jetonu, Gala Gold üyelik ücretinin 100 dolara yükselmesiyle toparlanıyor

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GALA tokenı, geçen haftaki önemli düşüşün ardından kayda değer bir toparlanma gösterdi. web3 tokenı son 24 saatte %3,21 artışla 0,02333 dolara yükseldi.

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Bu geri dönüş, Gala Games’in Gala Gold üyelik ücretini 100 dolara çıkaracağını duyurması ve GalaChain’in güvenlik yükseltmesiyle aynı zamana denk geliyor.

Gala Gold üyelik maliyetinin artırılması, Gala’nın en sadık üyelerini ödüllendirme stratejisini yansıtarak VIP topluluğunun ayrıcalığını korumayı amaçlamaktadır.

Gala Gold üyelik ücreti artışı

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Oyun, müzik ve filmi kapsayan güçlü ekosistemiyle tanınan Gala Games, Gala Gold üyelik ücretini 50 dolardan 100 dolara çıkardığını duyurdu.

Başlangıçta fiyatı 10$ olan bu VIP kulübü, üyelere bir dizi özel avantaja ömür boyu erişim imkanı sunuyor. Üyelik maliyetindeki artış, topluluğun ayrıcalığını ve kalitesini korumak için stratejik bir karardır.

Gala Gold, en sadık üyeleri sıradan kullanıcılardan ayırmak için yaratıldı. Üyelik, Gala ekosistemine derinden bağlı olan seçilmiş bireylerden oluşan bir grup sağlar.

Kulüp üyeleri duyurular, kısa bilgiler, tartışmalar ve etkinlikler için özel Discord kanallarından yararlanır.

Gala Gold üyeleri ayrıca şirket liderleriyle doğrudan etkileşimden ve bilgilere erken erişimden yararlanır; genellikle kamuya açıklanmadan önce içgörüler elde ederler.

Kulüp, Gala’nın sunduğu hizmetlerin yönünü ve gelişimini önemli ölçüde etkileyen birbirine sıkı sıkıya bağlı bir topluluğu teşvik ediyor.

Üstelik VIP kulüp üyeleri periyodik olarak oyun içi öğeleri ve benzersiz dijital varlıkları içerebilen ücretsiz NFT’ler alarak genel deneyimlerini geliştiriyor.

Bu düşüşler mevcut üyelerin anlık görüntülerine dayanmaktadır ve bu özel öğelerden yalnızca anlık görüntü tarihine kadar üyelik ücretini ödemiş olanların faydalanmasını sağlar.

GalaSwap ürün güncellemesi

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Gala Gold Üyelik ücreti artışına ek olarak GalaChain, 1 Ağustos 2024’ten itibaren GalaSwap API’sinde önemli bir yükseltme yapılacağını duyurdu.

Bu yükseltme, herhangi bir işlem için yalnızca belirli bir imzayı kabul ederek API işlemleri için imza sürecini standartlaştırır.

API kullanıcılarının, yeni kabul edilen imzayı oluşturmak için imzalama kodlarını güncellemeleri gerekir; bunun yapılmaması “S değeri çok yüksek” gibi hatalara yol açacaktır.

Güvenlik yükseltmesi, bir güvenlik ihlalinin 23 milyon dolar değerinde GALA tokeninin izinsiz basılması ve satışıyla sonuçlanmasından iki ay sonra gelse de, mevcut herhangi bir güvenlik açığına bir yanıt değil. Bu sadece GalaChain’in güvenliğini artırmaya yönelik bir önlemdir.

Kullanıcılardan güncellenmiş GalaSwap API belgelerine başvurmaları ve sistemlerinin yeni gereksinimlere uygun olduğundan emin olmaları istendi.

Ayrıca destek ekibi, sorunsuz ve güvenli bir güncelleme süreci sağlayarak geçiş boyunca kullanıcılara yardımcı olmaya hazırdır.

Gala Game ve GalaChain ekosistemleri gelişmeye devam ederken, özellikle tokenın tokeni nedeniyle tüm gözler GALA tokeninin üzerinde.

Özellikle 24 saatlik işlem hacmi de %27,61 artışla 61,99 milyon dolara yükseldi ve haftalık düşüşten sonra tokena olan ilginin arttığına işaret ediyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.