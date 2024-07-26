Morgan Stanley, zayıf 2. çeyrek sonuçlarının ardından STMicroelectronics’in notunu düşürdü: Satmalı mı, Tutmalı mı?

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STMicroelectronics NV (NYSE: STM) dün hisse senedi fiyatında önemli bir düşüş yaşadı; karışık 2. çeyrek kazançları bildirmesinin ardından %15’in üzerinde düşüş yaşadı ve 2024 gelir görünümünü yeniden düşürdü.

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Şirket, 2. Çeyrek GAAP hisse başına kazanç rakamını 0,38 $ olarak, beklentileri 0,03 $ aşarak bildirdi, ancak 3,23 milyar $’lık geliri tahminleri 40 milyon $ kaçırarak yıllık bazda %25,4’lük bir düşüşe işaret etti.

İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit, geçen yılın aynı çeyreğindeki 1,31 milyar dolardan 702 milyon dolara düştü.

Şirketin net sermaye gideri 528 milyon dolar, serbest nakit akışı ise 159 milyon dolar olarak gerçekleşti; her ikisi de bir önceki yıla göre düşüş gösterdi.

Envanter seviyeleri hafif bir artışla 2,81 milyar dolara yükseldi; stok satış gün sayısı ise bir yıl önceki 126 günden 130 güne yükseldi.

Şirketin düzeltilmiş net mali pozisyonu 29 Haziran 2024 itibarıyla 2,80 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Üçüncü çeyrek için STMicroelectronics, 3,25 milyar dolarlık net gelir ve %38’lik brüt kar marjı bekliyor; bu da 3,55 milyar dolarlık piyasa beklentilerinin altında.

Tüm yıl gelir tahmini, 14 milyar ila 15 milyar dolar olan önceki tahminlerden 13,2 milyar ila 13,7 milyar dolar aralığına düşürüldü.

Analistlerin görüşleri

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Morgan Stanley, zayıf kazançlara yanıt verdi ve STMicroelectronics’in notunu Aşırı Ağırlık’tan Eşit Ağırlık’a düşürerek ve fiyat hedefini 48 $’dan 35 $’a düşürerek görünümünü revize etti.

Analist Lee Simpson, başta otomotiv ve endüstriyel segmentler olmak üzere kilit alanlardaki yaygın zayıflığın rehberliğin azalmasına yol açtığını belirtti.

Notun düşürülmesi, daha derin yetersiz kullanım masraflarından kaynaklanan brüt kar marjı etkileri ve ürün karışımı etkileri de dahil olmak üzere, şirketin sınırlı görünürlüğüne ve üçüncü çeyrekte devam eden zayıflığa ilişkin endişeleri yansıtıyor.

Diğer analistlerin STMicroelectronics hakkında farklı görüşleri var. Goldman Sachs yakın zamanda hisse senedini Satış’tan Nötr’e yükseltti ve birden fazla nihai pazardaki talebin arttığını ve 45,80 $’lık bir fiyat hedefi belirlediğini belirtti.

Goldman Sachs analistleri, tüketici nihai pazarlarındaki potansiyel toparlanmanın ve kısa vadeli zorluklara rağmen EV’nin benimsenmesinin uzun vadeli faydalarının altını çizdi.

Yarı iletken piyasası değişkenliğini koruyor ve bazı analistler toparlanma potansiyeli görürken diğerleri mevcut kriz göz önüne alındığında temkinli davranıyor.

STMicroelectronics’teki son gelişmeler

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Geliştirme cephesinde STMicroelectronics, Sicilya’da yeni bir yarı iletken üretim tesisi kurmak için İtalyan devlet yardımı olarak 2 milyar Avro tutarında AB düzenleyici onayı aldı.

Bu tesis, Avrupa’nın yarı iletken tedarik zincirini güçlendirmeyi ve ithalata olan bağımlılığı azaltmayı amaçlayan Silisyum Karbür güç cihazlarının üretimine yönelik 5 milyar Euro’luk daha büyük bir yatırımın parçası.

Tesisin 2032 yılına kadar tamamen faaliyete geçmesi ve şirketin uzun vadeli büyüme beklentilerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Zorluklara rağmen STMicroelectronics büyümeye ve hissedar getirilerine yatırım yapmaya devam ediyor.

Şirket, 1,04 milyar dolarlık hisse geri satın alma programını tamamladı ve üç yıl içinde 1,1 milyar dolarlık yeni bir geri satın alma planı duyurdu.

Bu eylemler, mevcut olumsuzluklara rağmen yönetimin şirketin geleceğine olan güvenini yansıtıyor.

STMicroelectronics’in net mali pozisyonu, 29 Haziran 2024 itibarıyla toplam 6,29 milyar dolarlık likidite ve 3,09 milyar dolarlık toplam mali borçla güçlü kalmayı sürdürüyor.

Temeller ve değerleme

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Temel olarak STMicroelectronics zorlu bir pazar ortamında ilerlemektedir. Şirketin Analog, Güç ve Ayrık ve Mikrodenetleyiciler dahil olmak üzere önemli segmentlerden elde ettiği gelir geçen yıla göre önemli ölçüde azaldı.

Faaliyet geliri %67,3 düşüşle 375 milyon dolara geriledi ve faaliyet marjı önceki yıla göre %26,5’ten %11,6’ya düştü.

Bu düşüşler, otomotiv ve sanayi sektörlerindeki talebin azalması ve kullanılmayan kapasite ücretlerindeki artıştan kaynaklandı.

Değerleme açısından STMicroelectronics emsallerine göre indirimli işlem görüyor.

Son zamanlardaki aksaklıklara rağmen şirketin enerji dönüşümü, veri merkezleri ve mikrokontrolörler gibi yapısal büyüme alanlarındaki uzun vadeli beklentileri güçlü kalıyor.

Bazı analistlere göre STMicroelectronics’in net nakit pozisyonu ve kapasite genişletme ve geri alımlara yönelik devam eden yatırımları, mevcut krize karşı bir tampon oluşturuyor.

Uzun vadeli destek kırıldı

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STMicroelectronics’in hisseleri uzun vadeli grafiklerde zaten düşüş trendindeyken, dünkü hamlenin ardından 34,6 dolar yakınındaki güçlü desteğinin altına düştü ki bu da boğalar için iyi bir işaret değil.





TradingView’den STM grafiği

Zaman dilimlerindeki düşüş eğilimi göz önüne alındığında, bu düşüşü bir satın alma fırsatı olarak gören yatırımcıların dikkatli olmaları gerekiyor.

Düşüş momentumunun devam etmesi halinde hisse senedi bundan sonra yalnızca 29 dolar civarında destek bulacak. Bu nedenle, herhangi bir uzun vadeli yükseliş pozisyonu yalnızca 28,8 dolardaki zararı durdurma ile başlatılmalıdır.

Hisse senedinde düşüş eğilimi gösteren yatırımcılar, 34 dolar civarında küçük bir geri dönüş ile 36,75 dolarda zarar durdurma ile kısa pozisyon başlatabilirler. 29 doların üzerinde kar rezervasyonu yapabilirler.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.