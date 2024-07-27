Obama’lar Harris’i desteklerken Trump, ‘büyük ve güzel bir miting’ için suikast girişiminin yapıldığı yere dönmeyi planlıyor

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Önemli siyasi gelişmelerle dolu bir haftada, eski Başkan Donald Trump, bir önceki suikast girişiminin gerçekleştiği Pennsylvania Butler’ı yeniden ziyaret etme niyetini açıklarken, Başkan Yardımcısı Kamala Harris, eski Başkan Barack Obama ve eski First Lady Michelle Obama’dan destek alarak destek aldı. Demokratların başkanlık adaylığı kampanyası.

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Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, suikast girişiminden kıl payı kurtulduğu Pennsylvania Butler’da bir miting düzenleme planlarını açıkladı.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da “BÜYÜK VE GÜZEL BİR RALLİ İÇİN BUTLER, PENNSİLVANYA’YA GERİ DÖNECEĞİM” dedi.

Tarih ve mekana ilişkin ayrıntılar açıklanmasa da duyuru, Trump’ın kritik çalkantılı eyaletlerdeki seçmenlerle yeniden bağlantı kurma kararlılığının altını çiziyor.

Harris, Obama’nın desteğiyle ivme kazanıyor

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Başkan yardımcısı olarak görev yapan ilk Siyahi ve Asyalı Amerikalı kadın olan Kamala Harris, Başkan Joe Biden’ın başkanlık yarışından çekilme kararının ardından hızla önemli miktarda Demokrat destek topladı.

Bu hafta, Barack ve Michelle Obama’nın Harris’in başkanlık teklifini desteklemesiyle Harris’in kampanyası önemli bir ivme kazandı.

Harris’in kampanyası tarafından yayınlanan bir videoda Barack Obama, Harris’i desteklemekten gurur duyduğunu ifade ederek seçim boyunca onu destekleme sözü verdi.

Son kamuoyu yoklamaları Trump ile Harris arasındaki uçurumun kapandığını gösteriyor.

Cuma günü yayınlanan bir Wall Street Journal anketi, Trump’ın %49 destekle, Harris’in ise %47’lik destekle ve yüzde üç puanlık bir hata payı ile önde olduğunu gösteriyor.

Bu , Trump’ın Başkan Biden’a karşı altı puanlık bir farkla önde olduğu daha önceki ankete göre önemli bir değişiklik.

Trump Netanyahu ile görüştü

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Diğer gelişmelerde Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Florida’daki tatil beldesinde bir araya geldi.

Bu görüşme, Netanyahu’nun Washington’da Biden ve Harris ile yaptığı görüşmelerin bir gün sonrasında gerçekleşti. Trump ve Netanyahu, gerilime dair her türlü spekülasyonu reddederek güçlü ilişkilerini yeniden doğruladılar.

Harris ise Netanyahu ile yaptığı görüşmede Gazze ihtilafına ilişkin daha iddialı bir duruş sergiledi.

Filistinli siviller üzerindeki insani etki konusundaki endişelerini dile getirerek derhal ateşkes çağrısında bulundu.

Harris televizyonda yayınlanan bir konuşmasında “Bu savaşın sona ermesinin zamanı geldi” dedi. Trump, ABD’nin dış politika yaklaşımlarında süregelen anlaşmazlığa dikkat çekerek onun sözlerini “saygısız” olmakla eleştirdi.

Trump neden Butler, Pensilvanya’yı tekrar ziyaret etmek istiyor?

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Trump’ın Butler, Pensilvanya’yı tekrar ziyaret etme kararı, onun önemli eyaletlerdeki tabanına enerji verme stratejisinin devam ettiğinin sinyalini veriyor.

Suikast girişiminin yeri kampanya anlatımına dramatik bir unsur katıyor ve potansiyel olarak dirençli bir lider imajını güçlendiriyor.

Seçim yaklaştıkça sıkılaşan anketler oldukça rekabetçi bir yarışa işaret ediyor. Her iki kampanyanın da kararsız seçmenleri etkilemek için desteklerden, stratejik mitinglerden ve politika pozisyonlarından yararlanarak çabalarını yoğunlaştırması bekleniyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.