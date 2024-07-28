Röportaj: Bitget CEO’su Gracy Chen, kadın liderin geniş bir bakış açısı oluşturmamıza yardımcı olduğunu söylüyor

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Kripto para biriminin kademeli olarak yaygınlaşmasıyla birlikte, dünya genelindeki kripto borsalarının işleyişinde bir artış yaşandı ve sektör, çeşitliliğine dair artan merakla artık daha incelikli bir bakışı kendine çekiyor.

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Önde gelen küresel kripto para borsası Bitget, yalnızca güçlü kullanıcı büyümesi ve artan fon girişiyle değil, aynı zamanda erkek egemen kripto endüstrisinde bir kadın CEO tarafından yönetilen ve çok sayıda yöneticiye sahip olmasıyla da dikkat çekti. Bordrodaki yöneticilerin %50’si kadındır.

Invezz, Bitget CEO’su Gracy Chen ile şirketin ileriye dönük beklentileri, ikinci yarıda kripto pazarını neyin şekillendireceğine ilişkin bakış açısı ve sektördeki cinsiyet kapsayıcılığı veya cinsiyet eşitliğinin eksikliği hakkındaki görüşleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için konuştu. BT. Düzenlenen alıntılar:

Bitget’in pazar payı büyümesinin arkasında

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Invezz: Bitget için işlem hacimleri açısından yılın ilk yarısı nasıl geçti ve yılın geri kalanına ilişkin öngörünüz nedir?

Bitget, 2024’ün ilk yarısında tüm ürünlerimizde güçlü bir kullanıcı artışı kaydetti. 2024’ün ikinci çeyreğinde Bitget, web sitesi trafiğinde önemli bir artış yaşadı, neredeyse %50’lik bir artış gördü ve bu da aylık 10 milyon ziyaretçi artışı sağladı.

Borsanın fon girişi arttı.

Bitget Rezerv Kanıtı (PoR) sayfasından alınan veriler, ilk 6 ayda kullanıcıların BTC, USDT ve ETH miktarının sırasıyla %73, %80 ve %153 oranında artarak yaklaşık 700 milyon dolara eşitlendiğini gösteriyor. sermaye girişi.

Büyüme, genişleyen erişimi ve birinci sınıf kripto ticaret çözümleriyle uyumlu olarak platforma 2,9 milyon yeni kullanıcının eklenmesiyle tamamlandı.

Bitget’teki spot işlem hacmi %10’un üzerinde artış göstererek 1. çeyrekte 28 milyar dolardan 2. çeyrekte 32 milyar dolara yükseldi.

Ek olarak, CCData’nın en son 2. Yarı Görünüm Raporu, Bitget’in 2023’ün 2. yarısından 2024’ün ilk yarısına kadar %38,4 ile CEX’ler arasında en büyük pazar payı artışına sahip olduğunu, diğer birçok emsalinin ise hafif bir düşüş yaşadığını gösterdi.

ABD Seçimleri ve Fed Rezervinin kriptoyu etkileme kararı

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Bu yılın ikinci yarısının ABD seçimleri ve Fed’in faiz kararları gibi faktörlerden etkilenmesi muhtemel.

İstikrarlı bir ekonomik ortam genellikle yatırımcıların kriptoya olan güveninin artmasına neden olur. Her zaman olduğu gibi, ürün yeniliği ve kullanıcı eğitimi, mevcut pazar senaryosunda Bitget’in stratejisi olmaya devam edecek.

Invezz: Sizce dünyanın kripto ticaretini organize etme ve düzenleme konusunda gittiği genel yön nedir? Bir kripto lideri olarak ne gibi değişiklikler görmek istersiniz?

ABD’deki Bitcoin ve Ethereum ETF onayları, kripto endüstrisi için oyunun kurallarını değiştiriyor. Bu çığır açıcı girişimler, ana akım kripto paranın benimsenmesini teşvik edecek ve açık düzenlemelere yönelik küresel bir eğilime yol açacaktır. Yatırımcıları koruyacak ve sorumlu yeniliği teşvik edecektir.

Bir kripto lideri olarak tüketicileri korumak ve yeniliği teşvik etmek önemlidir. Sorumlu işletmelerin gelişebilmesi için düzenlemelerin bir denge kurması gerekir. Bunun için düzenlemelerin açık ve tutarlı olması gerekmektedir. Düzenleyiciler ve kripto endüstrisi bu dengeyi sağlamak için yakın çalışmalı ve işbirliği yapmalıdır.

Kadın bir lidere sahip olmak Bitget’e nasıl yardımcı olur?

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Invezz: ‘Teknoloji kardeşim’ ifadesinden yola çıkarak ‘kripto kardeşim’in ortaya çıkışıyla ilgili dünya çapında pek çok tartışma var. Kripto CEO’larının yalnızca %6’sı kadın ve siz de onlardan birisiniz. Sektörde kadınların az sayıda bulunmasına ilişkin görüşünüz nedir ve bunun değiştiğini görüyor musunuz?

Daha geniş teknoloji endüstrisi geniş ölçüde erkek egemendir.

Bununla birlikte, Layer 2 ekosistem projesi Morph’un CEO’su Cecilia Hsueh, Tess Ventures’ın kurucusu Tess Hau, Hacken’in kurucu ortağı Yevheniia Broshevan gibi giderek artan sayıda nitelikli ve yetenekli kadının kripto para endüstrisine girdiğini görebiliyordum. , karşılaştığım daha birçok kadın girişimci arasında.

En iyi kripto borsaları arasında tek kadın CEO olarak, şirketin daha geniş bir bakış açısı geliştirmesine yardımcı olduğu için kendimi gerçekten ayrıcalıklı ve onurlu hissediyorum. Bitget her zaman endüstri normlarını çiğniyor. Yöneticilerinin %50’sinden fazlasının kadın olduğu, kadınların hakim olduğu bir şirket olmuştur.

Kripto endüstrisinin Blockchain4Her adlı en büyük kadın odaklı girişimini yürütüyoruz. Umarım başkalarına, kriptoyu herkes için daha kapsayıcı hale getirmek için ellerinden geleni yapma konusunda ilham verebiliriz.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.