AB Juniper satın alımını onaylamaya hazırlanırken Hewlett Packard’ın ağ oluşturma işi ikiye katlanacak

Hewlett Packard Enterprise (HPE), AB rekabet otoritelerinin Juniper Networks’ü satın almasını koşulsuz olarak onaylamasının beklenmesi nedeniyle önemli bir genişlemenin eşiğinde.

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Ocak ayında açıklanan bu stratejik hamle, HPE’nin hızla büyüyen ağ oluşturma ve yapay zeka sektörlerindeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Onay, HPE’nin ağ oluşturma işinin boyutunu iki katına çıkararak ve endüstri devi Cisco ile artan rekabete zemin hazırlayarak oyunun kurallarını değiştirebilir.

Avrupa Komisyonu’nun kararını 1 Ağustos’ta vermesi planlanıyor ve İngiliz antitröst yetkilileri de 14 Ağustos’ta davayı takip edecek.

Hisse başına 40 ABD doları değerindeki satın alma, HPE’nin hisselerinin ilk duyurulduğu gün içinde %21’in üzerinde artmasına neden oldu. Bu onay, HPE’nin stratejik genişlemesinde önemli bir dönüm noktası olacaktır.

Cisco ile rekabet etmek

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HPE’nin ağ donanımı üreticisini satın almak için birçok nedeni vardı. Ancak esas olarak yapay zeka patlamasının bir sonucu olarak ihtiyaç duyulan hizmetlere olan talebin önünde kalma telaşıydı. Juniper’in ana rakibi Cisco’dur ve HPE, daha küçük şirketi ele geçirerek artık Cisco’nun ağ oluşturma işine ciddi bir tehdit oluşturabilir.

İşte CEO Antonio Neri’nin yılın başında söyledikleri:

Bu işlem, HPE’nin hızlanan makro yapay zeka trendlerinin bağlantı noktasındaki konumunu güçlendirecek, toplam adreslenebilir pazarımızı genişletecek ve yapay zeka yerel ile bulut yerel dünyaları arasında köprü kurmaya yardımcı olurken aynı zamanda hissedarlar için önemli bir değer üretirken müşteriler için daha fazla inovasyonu teşvik edecek. HPE CEO’su Antonio Neri

Anlaşma devam ederse HPE’nin ağ oluşturma iş segmentinin boyutu iki katına çıkacak ve bu da Cisco için önemli zorluklar yaratacak. Yapay zeka trendi devam ettikçe ve şirketler yeni teknolojiden tam olarak yararlanmak için harcamalarını artırdıkça, HPE zaten bu gelirin büyük bir kısmını alacak şekilde konumlanmış olacak.

Juniper’in CEO’su Rami Rahim, satın alma sonrasında ağ oluşturma segmentine liderlik edecek.

Yeni Nvidia çiplerinin konumlandırılması

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Geçtiğimiz ayın başlarında HPE, yapay zeka ile ilgili gelirler sayesinde gelir tahminlerini rahatlıkla aşan üç aylık mükemmel bir kazanç raporu duyurdu. Kazanç çağrısı sırasında yönetim, şirketlerin su soğutmalı sunuculardan doğrudan sıvı soğutmaya nasıl geçmeleri gerektiğine dikkat çekti. Bu, özellikle Nvidia’nın Blackwell GPU serisi ortaya çıktığında, HPE’ye gelirini artırmak için büyük bir şans sunacak.

CFO, veri merkezlerinin giderek daha karmaşık hale geleceğini ve HPE çözümlerinin şirketlere bu karmaşık sistemleri yönetmek için doğru ürünü sunacağını açıkça düşünüyor.

Bu, müşteriler için gerçekten farklılaştırıcı bir unsur olacak çünkü müşteriler, yalnızca fikri mülkiyet haklarına ve tesisat işlerine sahip olduğunuz değil, aynı zamanda bu verileri nasıl yöneteceğiniz konusunda bilgi birikimine de sahip olduğunuz biriyle çalışmak isteyeceklerdir. merkez ortamı, çünkü bu veri merkezlerinin yönetimi oldukça karmaşık hale gelecek CFO Marie Myers

Haziran başındaki son kazanç raporundan bu yana hisse senedi momentumunu kaybetti ve iyi bir satın alma fırsatı sunuyor. Bu noktada yapılacak bir giriş, yatırımcılara yalnızca nihai satın alma haberlerinden değil, aynı zamanda bir sonraki çeyreğe ilişkin ön kazanç rallisinden de yararlanma şansı verebilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.