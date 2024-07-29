Eli Lilly & Co (NYSE: LLY) yakın zamanda piyasa değerinde 123 milyar dolarlık dramatik bir düşüş yaşadı. Bu önemli düşüş, zayıflama ilaçlarıyla ilgili duyurular yapan Viking Therapeutics Inc ve Roche Holding AG gibi rakiplerin olumlu gelişmelerinin ardından geldi. Ancak JPMorgan analisti Chris Schott’a göre bu kriz, Eli Lilly’ye önemli bir indirimle yatırım yapmak için önemli bir fırsat sunabilir.

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Obezite tedavisi pazarında artan rekabete rağmen Schott, Eli Lilly’nin hakim pozisyonuna olan güvenini koruyor. JPMorgan, Eli Lilly hisseleri için 1.000 dolarlık fiyat hedefiyle “fazla ağırlık” notunu korumaya devam ediyor; bu, mevcut seviyelere göre potansiyel %25’lik bir artışa işaret ediyor.

Eli Lilly 2. çeyrek kazançlarını 8 Ağustos’ta açıklayacak

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Eli Lilly & Co’nun hisselerine yönelik yükseliş çağrısı, ilaç devinin ikinci çeyrek mali sonuçlarını açıklamasından yalnızca bir hafta önce geldi.

New York’ta listelenen firmanın, geçen yılın aynı çeyreğinde sırasıyla hisse başına 1,98 dolar ve 8,31 milyar dolar gelire karşılık hisse başına 2,75 dolar ve yaklaşık 10 milyar dolar gelir elde etmesi yönünde fikir birliği oluştu.

Christ Schott, şirketin Mounjaro ve Zepbound’daki (diyabet ve kilo verme ilacı) gücün, ikinci çeyrekte Trulicity ile ilgili tedarik zinciri olumsuzluklarıyla dengelenmesini bekliyor.

Ancak uzun vadede Mounjaro ve Zepbound satışlarının 2024’teki 16,5 milyar dolardan 2026’da iki kattan fazla artarak 36,5 milyar dolara çıkacağına inanıyor.

Eli Lilly hissesi şu anda %0,64 temettü getirisi ödüyor ve bu da onu gelir yatırımcıları için de aynı derecede çekici kılıyor.

UBS analisti Eli Lilly hisselerinin yükselişini bekliyor

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Sonuç olarak, JPMorgan analisti Pazartesi günü LLY’yi ilaç alanında en iyi seçim olarak nitelendirdi çünkü “uzun vadeli tahminlere göre açık bir artış potansiyeline” sahip.

Yeni lansmanlar olarak Eli Lilly hisselerine sahip olunmasını ve temel ürün büyümesinin IRA’nın (Enflasyon Azaltma Yasası) ilerleyen olumsuz rüzgarlarını fazlasıyla telafi edeceğini tavsiye ediyor.

Son satışlara rağmen ilaç üreticisi yılbaşından bu yana %40’a yakın kazanç elde etti. Yatırım firmasına göre devam eden zayıflığın bir kısmı, megacap teknoloji hisselerinde olduğu gibi, yatırımcıların bu inanılmaz yükselişin ardından kar almayı seçmesiyle ilgili olabilir.

Ayrıca UBS’den Trung Huynh, Eli Lilly’nin GLP-1 rakiplerinin pazar payının önümüzdeki beş yıl içinde %10’un altında kalmasını bekliyor.

UBS şimdi kilo verme ilacı pazarının yıllık bileşik %33 oranında büyümesini ve 2029 yılına kadar satışlarda 150 milyar dolara ulaşmasını bekliyor; bu rakam firmanın daha önceki yaklaşık 125 milyar dolarlık tahmininden daha yüksek.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.