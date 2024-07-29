Katar, dijital varlıkları yasal olarak tanımak için yıl sonuna kadar kripto çerçevesini uygulamaya koymaya hazırlanıyor

Katar, dijital varlıkların tanınmasına yönelik kapsamlı bir çerçeve uygulamanın eşiğinde ve bu da ülkenin dijital ekonomisini güçlendirmeye yönelik önemli bir adıma işaret ediyor. Bu girişim, menkul kıymetler, borç sermaye piyasası araçları, yatırımlar ve sukuk dahil olmak üzere dijital varlıklar için yasal bir yapı oluşturmayı amaçlıyor.

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Katar Finans Merkezi: tokenizasyon stratejisine öncülük ediyor

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Katar Finans Merkezi (QFC) Finansal Hizmetler Sektörü Şefi Henk Jan Hoogendoorn, Katar’ın çeşitli gerçek dünya varlıklarını tokenleştirme çerçevesini tamamlamaya yaklaştığını doğruladı.

Bu gelişme, ülkenin dijital varlıkları finansal ekosistemine entegre etme yönündeki daha geniş stratejisinin bir parçası olup, bunun bu yılın dördüncü çeyreğinde tamamlanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Dijital Varlıklar Laboratuvarı: Yenilik ve araştırma için bir merkez

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QFC, finansal ve dijital varlık sektörlerinde inovasyonu ve araştırmayı teşvik etmek için bir Dijital Varlıklar Laboratuvarı başlattı. Bu girişim, Katar Fintech Stratejisini ve merkez bankasının yeni teknolojileri benimseme çabalarını desteklemektedir.

Laboratuvar, startup’ların, işletmelerin ve araştırmacıların yenilikçi dijital varlık ve blockchain çözümleri geliştirip test edebilecekleri ortak bir platform olarak hizmet veriyor. Amacı, çeşitli endüstrilerde yeni teknolojilerin kullanımını teşvik ederek Katar’ı dijital inovasyonda küresel bir lider olarak konumlandırmaktır.

Kripto düzenlemelerini yeniden gözden geçirmek: duruşta bir değişiklik

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Katar 2018 yılında Bitcoin ticaretine yasak getirmişti. Son yıllarda ülkenin kripto para birimlerine karşı tutumunda bir değişiklik görüldü. Geçtiğimiz yıl mali düzenleyiciler, maddi varlıklarla desteklenen yatırım tokenlarını düzenlemek için bir çerçeve önerdiler; bu, kripto pazarına temkinli ama kasıtlı bir girişin göstergesiydi. Bu hamle, BAE ve Bahreyn gibi komşu ülkelerin benzer girişimlerini takip ediyor.

QFC Düzenleme Otoritesi (QFCRA) ve QFC Otoritesi (QFCA), bu dijital varlıklar çerçevesini geliştirmek için işbirliği yaptı. Bu girişim, Katar’ın dijital ekonomi stratejisini geliştirmeyi ve QFC’nin Orta Doğu’daki lider finans ve iş merkezi konumunu sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

Çerçevenin pratikliğini ve sektöre uyumunu sağlamak için profesyonellerden ve işletmelerden geri bildirim istendi ve yorumların son tarihi 2 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Merkez bankasının dijital para girişimi

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Katar merkez bankası, dijital varlık çerçevesine ek olarak dijital para biriminin temelini de atıyor. Bu dijital para biriminin temeli Haziran ayında tamamlandı ve merkez bankası şimdi bunu test etmeye hazırlanıyor. Bu girişim, sistemi iyileştirmek için hem yerel hem de uluslararası bankalarla işbirliği yapmayı planlayarak, büyük ödemeleri yönetmek için ileri teknolojiden yararlanmayı içeriyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.