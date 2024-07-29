Pakistan, ekonomik krizin ortasında Çin’in 15 milyar dolarlık enerji borcunun hafifletilmesini istiyor

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Pakistan, ekonomisinin kırılganlığını vurgulayan %71’lik borç/GSYH oranıyla kendisini istikrarsız bir borç ağının tuzağına düşmüş halde buluyor. Şu anda ülke, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun (CPEC) geliştirilmesi için Çin’den alınan önemli enerji borcuyla boğuşuyor.

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Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Başbakan Şahbaz Şerif, bu borç tuzağını Pakistan’ın “ölüm tuzağı” olarak nitelendirdi.

Yetkililerin kredileri yeniden planlama yönündeki tutarlı çabalarına rağmen, bu eylemler yalnızca kaçınılmaz olanı erteledi. Soru hâlâ ortada: Pakistan kaçınılmaz olandan kaçmaya mı çalışıyor?

Yakın zamanda yaşanan bir gelişmede, Pakistan Federal Maliye Bakanı Mohammad Aurangzeb, 15 milyar dolar değerindeki enerji kredisinin yeniden planlanması talebinde bulunmak üzere Çin’e üç günlük bir ziyarete çıktı. Ülke, mali yükümlülüklerini yönetmenin ve acil geri ödemeleri ertelemenin bir yolunu bulma konusunda çaresiz durumda.

Maliye Bakanlığı, yeniden planlama sürecini kolaylaştırmak için Pakistan ve Çin arasında ortak bir çalışma grubu oluşturma planlarını açıkladı. Tartışmalar yalnızca Çin’in 500 milyar PKR tutarındaki enerji döngüsü borcunu ele almakla kalmayacak, aynı zamanda CPEC ve diğer ortak projelerle ilgili mevcut girişimleri ve ilerlemeleri de kapsayacak.

Bu işbirlikçi çaba, Pakistan’ın borç krizine sürdürülebilir bir çözüm bulmayı amaçlıyor, ancak bu önlemlerin uzun vadeli etkinliği belirsizliğini koruyor.

‘Bu sömürü sona ermeli’

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Çin, şu anda Pakistan’da faaliyet gösteren enerji santrallerinin bir kısmına sahip. Bu santraller şu anda Pakistan’a zarar veren koşullar altında kuruldu. Devletin elektriği almadığı durumlarda santral sahiplerine ödenen kapasite ödemeleri son zamanlarda tartışma konusu haline geldi.

Eski Geçici Ticaret Bakanı Dr Gohar Ejaz, Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu’nun (FPCCI), Bağımsız Enerji Üreticileri (IPP) ile yapılan anlaşmalara Yüksek Mahkeme’de itiraz etmek için resmi bir dilekçe sunacağını belirtti.

Dr Ejaz, NEPRA’dan gelen verileri paylaşırken X’te paylaşımda bulundu.

I'm sharing data from NEPRA for Jan 24 to March 24 showing a capacity payment of 150 billion PKR per month. Please note how this amount is distributed to various IPPs, with half running below 10% capacity. Four power plants are receiving 1000 crores per month each with #zero… pic.twitter.com/Kui3CiFAw4 — Dr Gohar Ejaz (@Gohar_Ejaz1) July 20, 2024

Dr Ejaz, Pakistan’ın, bir grup yatırımcının katkıda bulunmadan kar elde etmesini kolaylaştırma şeklindeki aynı hataları tekrarlama döngüsünden kurtulması gerektiği konusunda uyardı.

“Bu sömürü sona ermeli” diye tamamladı.

Bir çıkış yolu var mı?

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Pakistan’ın mevcut borç durumunun karmaşıklığı, katı gerçeği ortaya koyuyor: Bu öfke yurt içinde ses getirse de, Çin’in kararlılığını sarsma konusunda muhtemelen başarısız olacak.

Bu duruş, yerel kuruluşlara kamuoyunun görüşlerini kabul etmeleri konusunda baskı uygulayabilir ancak Çin destekli IPP’ler durumunda engellerle karşılaşacaktır. Asıl soru şu: Pakistan, Çin ile anlaşmaları yeniden müzakere etmek için yeterli nüfuza sahip mi?

Muhtemelen hayır.

Uluslararası anlaşmalar ve devlet garantileriyle korunan bu sözleşmelerin bir idari emir yoluyla iptal edilmesi zordur.

Her ne kadar Yargıtay bu sözleşmeleri kolaylıkla hükümsüz kılabilse de, konunun uluslararası mahkemelere taşınması halinde bunun yansımalarıyla baş etmek zor olacaktır. Bu temel olarak Pakistan ne kadar gürültü yaparsa yapsın Çin’in geri adım atmayacağı anlamına geliyor.

Durum endişe verici ve Pakistan’ın ne kadar kötü bir borç tuzağı içinde olduğunu gösteriyor. Ülke yakın zamanda daha fazla yardım için IMF ile personel düzeyinde bir anlaşma imzaladı ancak bu kredilerin geri ödenmesi imkansız hale geldikçe şirket giderek daha da batıyor gibi görünüyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.