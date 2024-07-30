Hedera (HBAR), Blade Wallet ve Karate Combat ortaklıklarına rağmen %10 düştü

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Hedera (HBAR) tokeni, birkaç gün önce Blade Wallet ve Karate Combat ile yapılan önemli entegrasyonlara rağmen son iki hafta içinde %10,5’lik bir düşüş yaşadı.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Entegrasyonlar, yalnızca bir haftada 400.000 yeni hesap toplayarak ağa büyük ilgi gösterse de, pazar bu olumlu değişiklikleri HBAR’ın fiyatına yansıtmadı.

Bu makalede, HBAR’ın fiyat hareketini ve Hedera Hashgraph’ın yeni hesaplarda artış görmesi nedeniyle izlenmesi gereken önemli fiyat seviyelerini inceliyoruz.

Hedera’da Blade Cüzdan entegrasyonu ve Karate Combat token lansmanı

Copy link to section

Hedera Hashgraph Ağı, büyük ölçüde Blade Wallet ve Karate Combat ile olan stratejik ortaklıkları nedeniyle faaliyetlerinde kayda değer bir artış gördü.

Kendi kendini saklayan bir Web3 cüzdanı olan Blade Wallet, cüzdanları ve uygulamaları minimum genel giderlerle başlatma sürecini basitleştirmek için bir hafta önce Whitelabel çözümü aracılığıyla Hedera’ya entegre edildi.

HBAR Vakfı’nın öncülük ettiği bu entegrasyon, Web3 etkinliklerini daha erişilebilir ve uygun maliyetli hale getirmeyi amaçlıyordu.

Bir spor eğlence platformu olan Karate Combat, Blade Wallet beyaz etiket çözümünden yararlanarak, Hedera’nın ölçeklenebilir, uygun maliyetli ve çevre dostu Dağıtılmış Defter Teknolojisi (DLT) çözümünden yararlanarak dünyanın en sorunsuz ve en çok benimsenen tüketiciye yönelik ürünlerinden birini geliştiriyor. Hedera ağı.

Karate Combat, Karate Token’ını Hedera Token Hizmeti (HTS) aracılığıyla hem Ethereum hem de Hedera’da yayınlayarak kullanıcı katılımını artırdı ve bir hafta içinde 400.000’den fazla yeni Hedera hesabının oluşturulmasına yol açtı.

Anlık olarak, Karate Combat’ın KC47 “Yalnızca Oyun” etkinliğine yaklaşık 120.000 benzersiz Hedera hesabından katılım görüldü ve bu da platformun artan popülaritesinin altını çizdi.

Leveraging the Blade Wallet white-label solution, @KarateCombat has developed one of the smoothest and most adopted consumer-facing products on the #Hedera network.



For #KC47, “Up Only Gaming” had ~120,000 unique Hedera accounts participate without breaking a sweat. — HBAR Foundation (@HBAR_foundation) July 24, 2024

Hedera Ağı (HBAR) fiyat hareketi

Copy link to section

Bu entegrasyonların olumlu etkisine rağmen HBAR’ın fiyatı önemli zorluklarla karşılaştı. HBAR, bu yazının yazıldığı sırada 0,0677 dolar civarında işlem görüyordu; bu, yılın başındaki yıllık en yüksek seviyesi olan 0,1308 dolardan keskin bir düşüşün yansımasıydı.

Özellikle HBAR, Ekim 2023’te 200 günlük EMA’yı aştıktan sonra tutarlı bir yükseliş trendi yaşadı, daha yüksek dip ve zirvelere işaret etti ve sonraki beş ayda %164’ün üzerinde büyüdü.

Ancak kritik 0,09 dolarlık direnç seviyesini kaybettikten sonra HBAR %25’in üzerinde düşüşle dik bir düşüş trendine girdi.

Bu düşüş eğilimi, 200 günlük EMA’nın altına düşüşe yol açarak alçalan bir kanal oluşturdu.

0,06 dolarlık destek seviyesinden son alımların yeniden canlanması, alıcıların kırmızı mum serisini kırmasına yardımcı oldu ve dört gün içinde %20’lik bir yükselişe yol açtı. Ancak 50 günlük EMA önemli bir engel olmaya devam ediyor.

Hedera (HBAR) için izlenecek fiyat seviyeleri

Copy link to section

HBAR mevcut pazar dinamiklerini yönlendirirken, çeşitli fiyat seviyelerinin izlenmesi çok önemlidir. Son zamanlarda 0,06 dolarlık destek seviyesinden geri dönüş, boğaların momentumu koruyabilmesi koşuluyla potansiyel bir yükseliş rallisine zemin hazırladı.

Alçalan kanalın üzerinde bir kırılma, yakın vadede bir ralliye yol açabilir ve alıcılar 200 günlük EMA yakınında 0,088 dolar seviyesini test etmeyi amaçlıyor.

Tersine, 0,06 dolarlık desteğin altına bir düşüş, bir sonraki destek seviyesi 0,05 dolar olacak şekilde toparlanma çabalarını önemli ölçüde geciktirebilir.

Teknik göstergeler karışık sinyaller veriyor. Müthiş Osilatör, ikiz zirvelerle potansiyel bir yükseliş eğilimi gösterirken, RSI 50’nin altında kalıyor ve bu da yükseliş onayının eksikliğine işaret ediyor.

0,8515’lik 24 saatlik Uzun/Kısa Oranı daha yüksek oranda kısa pozisyonlara işaret ediyor, ancak Binance’teki HBAR/USDT uzun/kısa oranı 2,1’de yükseliş eğilimi gösteriyor.

Ek olarak, HBAR’ın Bitcoin ile güçlü korelasyonu, Bitcoin’in hareketlerinin HBAR’ın trendi için çok önemli olacağı anlamına geliyor.

Yatırımcılar, tokenin gelecekteki gidişatını ölçmek için temel destek ve direnç seviyelerini ve daha geniş piyasa eğilimlerini takip etmelidir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.