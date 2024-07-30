İngiliz milyonerler vergi artışları ve ekonomik belirsizlik nedeniyle Dubai’ye kaçtı

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Henley Özel Varlık Göç Raporu’na göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 2024 yılı sonuna kadar 6.700 milyonerlik rekor bir net girişle, varlıklı bireyler için dünyanın önde gelen destinasyonu olma statüsünü korumaya hazırlanıyor.

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Bu rakam, aynı dönemde 3.800 milyoneri çekmesi beklenen ABD’ye yönelik öngörülen net girişi neredeyse iki katına çıkarıyor.

Tam tersine, İsviçre bankası UBS’nin raporuna göre, Birleşik Krallık’ın milyoner nüfusunun 2028 yılına kadar %17 oranında azalarak 3.061.553’ten 2.542.464’e düşeceği tahmin ediliyor.

Bu düşüş, Birleşik Krallık’ta artan yaşam maliyetleri ve vergilerden kaynaklanıyor ve bu durum, yüksek net değere sahip birçok kişinin daha vergi dostu bölgelere sığınmasına neden oluyor.

İngiltere’nin azalan milyoner nüfusu

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Birleşik Krallık’ın milyoner nüfusunda beklenen düşüş, ülkenin Rusya, Orta Doğu ve ötesinden pek çok yabancı sakin de dahil olmak üzere dünya genelinde üçüncü en büyük milyoner sayısına ev sahipliği yapan statüsü göz önüne alındığında anlamlıdır.

Birleşik Krallık’ın, varlıklı bireylerin denizaşırı gelirler üzerinden alınan İngiliz vergilerinden kaçınmasına olanak tanıyan “dom olmayan” statüsünü aşamalı olarak kaldırma kararı, bu düşüşte önemli bir faktördür.

325.000 £’un (417.755 $) üzerindeki mülklere uygulanan %40 emlak vergisi ve 2025’ten itibaren dom dışı vergi rejiminin kaldırılmasının, daha varlıklı bireyleri taşınmaya yöneltmesi bekleniyor.

Buna ek olarak, İşçi Partisi hükümetinin özel okul harçları için önerdiği KDV ücretinin eğitimi daha maliyetli hale getirmesi ve Dubai gibi vergi cennetlerine daha fazla göçe yol açması muhtemel.

Dubai’nin vergisiz çekiciliği ve altın vizeler

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Dubai’nin milyonerler için cazibesi yadsınamaz.

Şehir sıfır gelir vergisi rejimi, uzun vadeli altın vizeler ve imrenilecek bir yaşam tarzı sunuyor.

BAE’nin altın vizesi, yabancı sakinlerin ülkede yaşamasına, çalışmasına veya eğitim görmesine olanak tanıyor ve bu da ülkeyi taşınmak isteyenler için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Henley raporu, Dubai’nin yeni sakinlerinin çoğunun Hindistan, Orta Doğu, Rusya ve Afrika’dan gelmesine rağmen, emirliğe taşınan İngiliz ve Avrupalı milyonerlerin sayısında gözle görülür bir artış olduğunu belirtiyor.

Göçü tetikleyen faktörler

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Göç eğilimi hem itici hem de çekici faktörler tarafından yönlendirilmektedir.

İşin diğer tarafında, Birleşik Krallık’taki yeni İşçi Partisi hükümetinin vergileri artırma potansiyeli önemli bir endişe kaynağı.

İşçi Partisi’nin kampanya kampanyasında özel okul harçlarına KDV uygulama taahhüdü, potansiyel olarak maliyetleri %20 oranında artırması, zengin bireyleri yurt dışına iten vergi artışlarının bir örneğidir.

Çekici tarafı ise Dubai’nin modern altyapısı, düşük suç oranı ve kapsamlı vize reformları onu son derece arzu edilen bir destinasyon haline getiriyor.

BAE’nin gelişmiş varlık yönetimi çerçevesi, zenginleri cezbeden bir diğer önemli faktördür.

Ülke, servetin korunması, muhafaza edilmesi ve geliştirilmesi için yenilikçi çözümler sunan gelişmiş bir düzenleyici ortam getirmiştir.

Bu reformlar, Dubai’nin modern altyapısı ve yatırım teşvikleriyle birleşince, Dubai’yi milyonerler için giderek daha çekici bir seçenek haline getiriyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.