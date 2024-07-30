Tesla, hatalı kaput mandalı tespiti nedeniyle ABD’de 1,8 milyon aracı geri çağıracak

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Tesla, kilitlenmemiş kaportanın tespit edilmesini engelleyebilecek ve önemli bir güvenlik riski oluşturabilecek potansiyel bir yazılım arızası nedeniyle ABD’de 1,8 milyondan fazla aracı geri çağırıyor.

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Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Salı günü yaptığı duyuruda, otomotiv endüstrisinde sıkı güvenlik standartlarının korunmasının önemini vurguladı.

Geri çağırma, 2021-2024 Model 3, 2021-2024 Model S, 2021-2024 Model X ve 2020-2024 Model Y araçlarını etkiliyor.

Bu, Tesla’nın bu yılki dördüncü geri çağırma işlemine işaret ediyor ve önde gelen teknoloji şirketlerinin bile ürün güvenliği ve güvenilirliğini sağlama konusunda karşılaştığı zorlukların altını çiziyor.

NHTSA, bu araçların Çin’de Magna Closures Co Ltd tarafından üretilen kaporta mandalı düzeneğiyle donatıldığını belirtti.

Peki sorun tam olarak nedir

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Birincil endişe, kaputun düzgün şekilde kilitlenmemesi riskidir.

Mandalsız bir kaporta, araç hareket halindeyken tamamen açılarak sürücünün görüşünü engelleyebilir ve kaza olasılığını önemli ölçüde artırabilir.

Tesla bu konuyla ilgili herhangi bir kaza, yaralanma veya ölüm bildirmemiş olsa da potansiyel risk, şirketin hızlı bir şekilde yanıt vermesine neden oldu.

Tesla’nın yanıtı

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Tesla’nın konuyla ilgili araştırması, Mart ayında Çin’den Model 3 ve Model Y araçların kaputunun istenmeden açılmasıyla ilgili müşteri şikayetleri aldıktan sonra başladı.

Şirket, mandal donanımını ve hizmet içi araç muayenelerini iyileştirmeye başladı.

Avrupa ve Kuzey Amerika’da görülme oranının daha düşük olmasına rağmen Tesla, geçtiğimiz ay bu bölgelerde mühendislik çalışmaları yürüttü ve bu ayın başlarında geri çağırma işlemine devam etme kararı aldı.

Sorunu çözmek için Tesla, kilitlenmemiş kaportayı tespit etmek ve sürücüleri uyarmak üzere tasarlanmış kablosuz bir yazılım güncellemesi yayınlamaya başladı.

Bu proaktif yaklaşım, kazaların meydana gelmeden önlenmesini amaçlamaktadır. NHTSA, bu güncellemenin geri çağırma çözümünün bir parçası olduğunu doğruladı.

Bu son geri çağırma, Tesla’nın yakın zamanda gerçekleştirdiği bir dizi geri çağırmaya eklendi.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Tesla, ABD güvenlik düzenleyicilerinin bu özelliğin devreye girdiği yaklaşık 1.000 kazayla ilgili iki yıllık bir soruşturmasının ardından Otopilot özelliğinin kullanımını sınırlamak için ABD yollarındaki neredeyse 2 milyon arabasının tamamını geri çağırdı.

Şubat ayında Tesla, gösterge panelindeki bazı uyarı ışıklarının çok küçük olması nedeniyle 2,2 milyon aracının neredeyse tamamını geri çağırmıştı.

Mayıs ayında otomobil üreticisi, çarpışma durumunda yaralanma riskini artırabilecek emniyet kemeri uyarı sistemini düzeltmek için 125.000 aracı geri çağırmıştı.

Haziran ayında Tesla’nın Cybertruck’ı, kaplama parçaları ve arızalı ön cam silecekleriyle ilgili sorunları gidermek için dördüncü kez geri çağrılmıştı.

Tesla ve otomotiv endüstrisi için bu ne anlama geliyor?

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Tesla’nın hatalı kaput mandalı tespiti nedeniyle 1,8 milyondan fazla aracı geri çağırması, otomotiv endüstrisinde sıkı güvenlik standartlarına duyulan kritik ihtiyacın altını çiziyor.

Yazılım güncellemesi riski azaltmayı amaçlasa da olay, önde gelen teknoloji şirketlerinin bile ürünlerinin güvenliğini ve güvenilirliğini sağlama konusunda karşılaştığı devam eden zorlukların altını çiziyor.

Bu geri çağırma, ileri teknolojinin geleneksel mekanik sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olması gereken modern araç üretimindeki karmaşıklıkları hatırlatıyor.

Tesla’nın hızlı tepkisi ve proaktif önlemleri, güvenlik endişelerini giderme ve tüketici güvenini sürdürme konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Otomotiv endüstrisi elektrikli ve otonom araçlardaki yeniliklerle gelişmeye devam ettikçe, yüksek güvenlik standartlarının korunması en büyük endişe kaynağı olmaya devam edecek.

Tesla’nın bu geri çağırma da dahil olmak üzere son geri çağırmaları, şirketin potansiyel sorunların önüne geçme ve araçlarının en yüksek güvenlik standartlarını karşılamasını sağlama çabalarını yansıtıyor.

Bu eylemler, hem yatırımcılar hem de tüketiciler için daha güvenli, daha güvenilir ulaşım çözümleri arayışında dikkatli olmanın ve sürekli iyileştirmenin önemini vurguluyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.