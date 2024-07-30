Venezuela’nın seçim kaosu: Bir muhabirin sandıktan yansımaları

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On yılı aşkın süredir Venezuela’yı takip eden bir gazeteci olarak, ülkenin siyasi ortamına karmaşık ve çoğu zaman çalkantılı bir ortamın merceğinden tanık oldum.

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Son zamanlarda yurttaşlık görevimi yerine getirmek için 18 yıldır yapmadığım bir görev olan sandık görevlisi görevini üstlendim.

Bu deneyim hem ufuk açıcı hem de cesaret kırıcıydı ve Venezüella demokrasisinde derinleşen krizin altını çiziyordu.

Burada, çalkantılı seçim gününe ve sonrasına ilişkin, Venezuela’nın geleceğine ilişkin daha geniş sonuçları ortaya koyan ayrıntılı bir açıklama yer alıyor.

Venezuela’nın seçim gerçekliğine bir bakış

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Pazar günü kendimi sandık sekreteri olarak seçim sürecinin ortasında buldum.

Ortak çabalarımızın daha şeffaf ve temsili bir seçime katkıda bulunabileceği umuduyla beklenti aşikardı.

Ne yazık ki gün önemli gecikmeler ve teknik sorunlar nedeniyle gölgelendi.

Sabah 6’da açılıp akşam 6’da kapanması planlanan oy verme merkezleri, çok sayıda engel nedeniyle gece geç saatlere kadar çalışmaya devam etti.

Bunlar arasında arızalı oylama makineleri ve veri aktarımı ve sayımındaki gecikmeler yer alıyordu.

Bu zorluklara rağmen sandıkta önemli bir katılım görüldü.

Muhalefet adayı Edmundo Gonzalez oyların yüzde 74,6’sını alarak görevdeki Nicolas Maduro’yu geride bıraktı.

González kullanılan 509 oydan 385’ini aldı; bu da merkezimizdeki seçmen duyarlılığının açık bir göstergesi.

Ancak bu sonucun daha geniş etkileri, ortaya çıkan kaosun gölgesinde kaldı.

Sessiz bir Karakas ve artan muhalefet

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Pazartesi sabahı Caracas ürkütücü derecede sessizdi.

Chavezci taraftarların kutlama amacıyla sokaklara döküldüğü önceki seçimlerden farklı olarak şehir sakin kaldı.

Bu sessizlik çok geçmeden şehir ve diğer bölgelerdeki yaygın protestolarla bozuldu.

Birçoğu bir zamanlar Chavismo’ya sadık olan yoksul mahallelerden gelen göstericiler, Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından açıklanan sonuçlara itiraz etmek için sokaklara döküldü.

En şok edici gelişmelerden biri, bir zamanlar birçok kişinin saygı duyduğu Hugo Chavez’in heykellerinin devrilmesiydi.

Bu meydan okuma eylemleri, Venezüellalılar arasındaki derin hoşnutsuzluğun altını çizdi ve halkın duyarlılığındaki dramatik değişimi yansıtıyordu.

Uluslararası tepki ve tartışma

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CNE’nin Maduro’nun zaferini duyurması uluslararası toplumda şüpheyle karşılandı.

Resmi sonuçlar, oyların %51,20’sini alarak Maduro’nun kazandığını ilan ederken, González %44,2 oy aldı.

Bu sonuç çeşitli ülkelerden anında tepkiyle karşılandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ciddi endişelerini dile getirerek sonuçların meşruiyetini sorguladı ve şeffaf oy sayımı çağrısında bulundu.

Arjantin, Şili ve Brezilya gibi ülkeler, tarafsız doğrulamanın gerekliliğini vurgulayarak seçim sürecinin bağımsız bir denetimini talep etti.

Buna karşılık Maduro hükümeti bu ülkelerin birçoğuyla diplomatik bağlarını kopardı ve Panama ve Dominik Cumhuriyeti’ne uçuşları askıya alarak gerilimi daha da artırdı.

Sabotaj ve siyasi serpinti iddiaları

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Kargaşaya ek olarak Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, aralarında María Corina Machado’nun da bulunduğu muhalefet liderlerini seçimler sırasında sabotaj düzenlemekle suçladı.

Saab, hiçbir kanıt sunulmamasına rağmen verileri manipüle etmeyi amaçlayan siber saldırıların olduğunu iddia etti.

Suçlamalar, muhalefet figürlerini daha da itibarsızlaştırmak ve onların seçim sahtekarlığı iddialarını reddetmek için kullanıldı.

Machado ve González, kendi verilerinin çok farklı bir sonuca işaret ettiğini öne sürerek CNE’nin sonuçlarını şiddetle reddettiler.

Maduro’nun zaferinin, Venezuela siyasetini yıllardır rahatsız eden daha geniş bir seçim manipülasyonu modelini yansıtan bir uydurma olduğunu savunuyorlar.

Venezuela için sırada ne var?

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Venezuela kritik bir dönemeçte.

Teknik sorunlar ve yolsuzluk iddialarıyla gölgelenen seçim sonucu, ülkedeki siyasi ve ekonomik krizi daha da şiddetlendirdi.

Artan kamuoyu muhalefeti ve uluslararası inceleme nedeniyle ileriye dönük yol belirsizliğini koruyor.

Venezüella halkının statükoya meydan okuma kararlılığı ortadadır ancak bu çabaların anlamlı bir değişim yaratmadaki etkinliği hala sorgulanmaktadır.

Sandıktaki deneyimlerimi düşündüğümde Venezuela’nın siyasi manzarasının zorluklarla dolu olduğu açık.

Halkının zorluklar karşısında gösterdiği dayanıklılık ve kararlılık, ülkenin geleceğini şekillendirmede çok önemli olacaktır.

Venezuela’da demokrasi mücadelesi devam ediyor ve bu mücadelenin çözümü, ülkenin bu çalkantılı zamanları şeffaflık, adalet ve dürüstlükle yönetme becerisine bağlı olacak.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.