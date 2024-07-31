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Comcast Corp (NASDAQ: CMCSA) Başkanı Michael Cavanagh, CNBC ile yakın zamanda yapılan bir röportajda şirketin çeşitli sektörlerde sürdürülebilir büyümeye yönelik kapsamlı stratejisini vurguladı.

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Medya ve telekomünikasyon endüstrisindeki önemli zorluklara ve potansiyel konsolidasyona rağmen sağlam bir iş portföyünü sürdürdükleri için ekibini övdü.

Cavanagh, Comcast’in tüm iş birimlerindeki güçlü konumunu vurgulayarak şöyle konuştu: “İşletmelerimizin her biri kendi güçlü konumunda, para kazanıyor. Geride kaldığımızı söyleyebileceğimiz hiçbir iş yok.”

Bu yıl kablo işine bir milyon geçiş ekleyerek kablo ağını genişletme planları da dahil olmak üzere şirketin agresif yatırım stratejisinin altını çizdi.

Comcast, NBA yayın haklarını hedef alıyor

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Comcast’in ana odak noktalarından biri NBCUniversal bölümündeki büyümedir. Cavanagh, şirketin eğlence sektöründeki başarılı stratejisinin bir örneği olarak, beğenilen yönetmen Christopher Nolan ile çok sayıda Oscar ödülüyle sonuçlanan son işbirliğini gösterdi.

Ayrıca Comcast’in NBA yayın hakları arayışından ve Florida’daki Epic Universe tema parkına milyarlarca dolarlık yatırımından bahsetti.

Cavanagh’ın sözleri, Comcast’in ikinci çeyrek mali gelirinin Wall Street tahminlerinin biraz altında kaldığını açıklamasından birkaç gün sonra geldi.

Şu anda CMCSA, Şubat başındaki yılbaşından bugüne kadarki en yüksek seviyesinden %10’dan fazla düşüş yaşadı.

‘Tutarlı ve sabırlı’ yaklaşım

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Aynı röportajda Comcast CEO’su Brian Roberts, endüstri konsolidasyonu konusunda temkinli bir duruş sergiledi.

Comcast’in şirket içi büyümeye ve tutarlılığa odaklandığını yineleyerek “Bu tür şeyleri kontrol edemezsiniz” dedi.

Paramount’taki gelişmeler gibi son endüstri değişikliklerini kabul etti, ancak Comcast’in “altı büyüme yoluna ve geçiş halindeki birkaç işletmeye sahip bir şirket” kurma stratejisini vurguladı.

Başkan Michael Cavanagh ayrıca tema parkları işinde ABD tüketicisinin durumunu yansıtan bir miktar yumuşaklığa dikkat çekti.

Enflasyonu ve ekonomik büyümeyi en iyi şekilde yönetmesi nedeniyle Federal Rezerv’i övdü.

Röportaj boyunca Comcast’in organik büyümeye, güçlü finansal yönetime ve sermaye getirisine olan bağlılığını vurguladı.

Şirketin yaklaşımını “çok, çok özel ve benzersiz bir şirket” kurmayı amaçlayan “tutarlı ve sabırlı” olarak nitelendirdi.

Comcast hızla gelişen medya ortamında ilerlerken Cavanagh’ın yorumları, büyük satın almalar veya konsolidasyon hamleleri yerine mevcut güçlü yönlerden ve stratejik yatırımlardan yararlanmaya odaklanan bir strateji öneriyor.

Bu yaklaşım, Comcast’in medya, teknoloji ve telekomünikasyonun birleşen dünyalarında lider konumunu korumak için tasarlanmış gibi görünüyor.

Comcast’in stratejik yönelimi ve yatırım planları, rekabetçi bir sektöre uyum sağlama ve gelişme konusundaki kararlılığının altını çiziyor. Comcast, iç büyümeye odaklanarak ve sağlam portföyünden yararlanarak pazar konumunu güçlendirmeyi ve hissedarlarına tutarlı değer sunmayı amaçlamaktadır.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.